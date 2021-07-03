Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir, nereli? Ali Özbir kaç yaşında, babası kimdir?

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medyada eşinin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı. Takipçilerinden yoğun ilgi gören Erol'un bu paylaşımı sonrası "Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir, kaç yaşında ve babası kim?

Ali Özbir kimdir?

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla dikkat çekti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in yeni yaşı için özel bir paylaşım yapan Erol, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Esra Erol'un bu paylaşımı sonrası "Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Ali Özbir nereli ve kaç yaşında? Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Temmuz 1968 tarihinde Kars'ta dünyaya gelmiştir. Ali Özbir, bir dönemin tanınmış mafya babalarından Kürt İdris'in oğludur Ancak Ali Özbir babasının yolundan gitmemiş ve turizm sektörüne girmiştir.

Özbir'i Türkiye çapında tanınır hale getiren isim ise eşi Esra Erol olmuştur. İstanbul'a geldiğinde ilk olarak Aksaray'da lokantalarda çalışmaya başlayan Ali Özbir'in babası Kürt İdris, komilik yaptığı esnada bir arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştur. Sonrasında cezavine girmiştir. Bursa cezaevinde yattığı bilinmektedir.