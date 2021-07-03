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Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir, nereli? Ali Özbir kaç yaşında, babası kimdir?

03.07.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programlarıyla bilinen başarılı sunucu Esra Erol, sosyal medyada eşinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Erol'un bu paylaşımı sonrası "Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir?" sorusu da merak konusu oldu. Peki Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir, nereli? Ali Özbir kaç yaşında, Ali Özbir'in babası kimdir? İşte ayrıntılar...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medyada eşinin yeni yaşını romantik bir mesajla kutladı. Takipçilerinden yoğun ilgi gören Erol'un bu paylaşımı sonrası "Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir, kaç yaşında ve babası kim?

Ali Özbir kimdir?

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımla dikkat çekti.
Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in yeni yaşı için özel bir paylaşım yapan Erol, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Esra Erol'un bu paylaşımı sonrası "Esra Erol'un eşi Ali Özbir kimdir?" sorusu merak edilmeye başlandı.

Ali Özbir nereli ve kaç yaşında?

Ali Özbir nereli ve kaç yaşında?
Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Temmuz 1968 tarihinde Kars'ta dünyaya gelmiştir. Ali Özbir, bir dönemin tanınmış mafya babalarından Kürt İdris'in oğludur Ancak Ali Özbir babasının yolundan gitmemiş ve turizm sektörüne girmiştir.
Özbir'i Türkiye çapında tanınır hale getiren isim ise eşi Esra Erol olmuştur. İstanbul'a geldiğinde ilk olarak Aksaray'da lokantalarda çalışmaya başlayan Ali Özbir'in babası Kürt İdris, komilik yaptığı esnada bir arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştur. Sonrasında cezavine girmiştir. Bursa cezaevinde yattığı bilinmektedir.
Ali Özbir'in babası Kürt İdris, burada yatarken de iki çocuk istismarcısını öldürmüştür. İsmini mafya çeteleri arasında bu eylemleriyle duyurmaya başlamıştır. 1958 senesinde ise İmralı cezaevine transfer edilmiştir. 1962'de tahliye edilen Özbir, tekrardan stanbul'a dönerek Beyoğlu'nun arka sokaklarını mesken edinmiştir. Beyoğlu'nda ufak tefek kumar oynatmaya başlayan Özbir, bu alanda kendine engel olmaya çalışan bir diğer mafya babası olan Nurettin Onay'ı öldürerek yer altı dünyasının daha da dikkatini çekmeye başlamıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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