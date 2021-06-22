Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında? Esra Erol'un kaç çocuğu var?

Ekranların en bilinen simalarından Esra Erol'un oğulları merak ediliyor. "Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında?" , "Esra Erol'un kaç çocuğu var?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Esra Erol'un oğulları kaç yaşında?

Esra Erol 2010'da Ali Özbir ile hayatını birleştirdi. Ali Özbir'le 11 yıldır mutlu mesut yaşayan Esra Erol, sosyal medyada sık sık ailesinin fotoğrafını paylaşıyor ve fotoğrafların altına ailesini ne kadar sevdiğini dile getiriyor.

ESRA EROL'UN OĞLU ÖMER VE İDRİS ALİ KAÇ YAŞINDA? Esra Erol'un oğlu İdris Ali Özbir 2011 yılında dünyaya geldi. İdris Ali 10 yaşındadır. İdris Ali Özbir, Ömer Erol Özbir'in ağabeyidir.

Ömer Erol Özbir ise 2015 doğumludur. 6 yaşındadır.

ESRA EROL'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR? Ünlü sunucu Esra Erol'un İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir olmak üzere iki oğlu vardır.