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Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında? Esra Erol'un kaç çocuğu var?

22.06.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Esra Erol'un oğulları İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. "Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında?" sorunun yanıtı arama motorlarından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların en bilinen simalarından Esra Erol'un oğulları merak ediliyor. "Esra Erol'un oğlu Ömer ve İdris Ali kaç yaşında?" , "Esra Erol'un kaç çocuğu var?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Esra Erol'un oğulları kaç yaşında?

Esra Erol 2010'da Ali Özbir ile hayatını birleştirdi. Ali Özbir'le 11 yıldır mutlu mesut yaşayan Esra Erol, sosyal medyada sık sık ailesinin fotoğrafını paylaşıyor ve fotoğrafların altına ailesini ne kadar sevdiğini dile getiriyor.

ESRA EROL'UN OĞLU ÖMER VE İDRİS ALİ KAÇ YAŞINDA?

ESRA EROL'UN OĞLU ÖMER VE İDRİS ALİ KAÇ YAŞINDA?
Esra Erol'un oğlu İdris Ali Özbir 2011 yılında dünyaya geldi. İdris Ali 10 yaşındadır. İdris Ali Özbir, Ömer Erol Özbir'in ağabeyidir.
Ömer Erol Özbir ise 2015 doğumludur. 6 yaşındadır.

ESRA EROL'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

ESRA EROL'UN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ünlü sunucu Esra Erol'un İdris Ali Özbir ve Ömer Erol Özbir olmak üzere iki oğlu vardır.

ALİ ÖZBİR KİMDİR?

ALİ ÖZBİR KİMDİR?
Esra Erol'un eşi Ali Özbir 1968 Kars doğumludur. Özbir'in babası mafya olan Kürt İdris'tir. Özbir ise kendisine farklı bir yol seçmiş ve turizm sektörüne atılmıştır. 2010 yılında Esra Erol ile evlenmiştir.
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