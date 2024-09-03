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  4. Esra Erol'un programındaki kayıp Sudenaz olayının ardından aile kaosu çıktı! Ablası babasını sahte hesapla kandırıp para almış

Esra Erol'un programındaki kayıp Sudenaz olayının ardından aile kaosu çıktı! Ablası babasını sahte hesapla kandırıp para almış

03.09.2024 22:00
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Esra Erol'un programında aranan 12 yaşındaki Sudenaz bulundu. Ancak canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı. Olayın altından aile kaosu çıkarken Esra Erol yayına davet ettiği Sudenaz'ın ablası ile anne-babasını yüzleştirdi. Çocuğun, 20 yaşındaki biri tarafından alıkonulduğu iddia edildi. Diğer yandan ise Sudenaz'ın ablasının babasını sosyal medyada başka bir kadın gibi davranarak kandırarak para aldığı ortaya çıktı.

Esra Erol, 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybı ile ilgili araştırma yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin endişe ile izlediği yayın sonrası Çorum'da kaybolan kız çocuğu için savcılık harekete geçti.

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Yayın sonrası Sudenaz'ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan K. ve Aslan T. adlı bir kişi daha gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sudenaz ise sağ salim bulunduktan sonra koruma altına alındı.
Sudenaz'ın bulunduğu haberini veren Erol, işin arka yüzünü ortaya çıkarmak istedi. Erol, Sudenaz'ın ablasını yayına konuk etti.
Bir süredir aileyle görüşmediği öğrenilen abla Sedef'ten bilgi alan Erol, aile ile ablayı yüzleştirdi.

ABLA, BABASINI SAHTE HESAPLA KANDIRMIŞ

ABLA, BABASINI SAHTE HESAPLA KANDIRMIŞ
Ailenin Sedef'e tepkileri yükselince sebebini araştıran Erol, duyduklarına inanamadı. Abla Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti.
Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.
Anahtar Kelimeler:
Çorum Esra Erol
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