Esra Ezmeci'ye gelen akıl almaz soru şaşkına çevirdi! "Baldızımla ilişkim oldu! Sonra ablasıyla... Şimdi de..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Baldızımla bir süre ilişkim oldu, ablasıyla evlendim. Baldızım 'Bırak beni al diyor' diyor. Ne yapmalıyım?" sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

"İLETİŞİMİ TAMAMEN KESİN"

Ezmeci, gelen soruya, "Artık baldızınızla iletişimi tamamen kesin ve eşinize odaklanın. Bu şekilde ikisiyle de ilişki yaşamanız yanlış olmuş. Ama artık ablasıyla evlisiniz ve evliliğinize odaklanın." yanıtını verdi.

"60 YAŞINDAKİ KAYNANAM VE 25 YAŞINDAKİ KARDEŞİM..."

Gelen bir başka soruda ise, "Kaynanam 60 yaşında. Erkek kardeşim 25 ve birlikteler! Eşim susmuyor..." sorusu dikkat çekti.

Ezmeci, dikkat çeken soruya, "Burada kardeşinizle konuşup doğru yolu göstermeniz en doğrusu olacaktır." yanıtını verdi.