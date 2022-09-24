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  4. Esra Ezmeci'ye gelen ilişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında...”

Esra Ezmeci'ye gelen ilişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında...”

24.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya İle Umudun Olsun programında psikolog kimliğiyle yer alan ve olayları yorumlayan Esra Ezmeci, yakın zamanda kendi programıyla ekrana gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam eden Ezmeci, "Eşim bana ilişki sırasında robot gibisin dedi" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Fulya İle Umudun Olsun programında danışman psikolog olarak görev yapan Esra Ezmeci yakın zamanda kendi programını sunmaya başlayarak yeniden gündem olmayı başardı. Sosyal medyada sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşim ilişki sırasında robot gibisin." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

kapak esra

Fulya Öztürk’ün sunduğu Fulya İle Umudum Olsun programıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran Esra Ezmeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Ezmeci, gelen soruya, "Mutlaka kadınlar sıcak erkekler soğuk seve ve iz bıraktığın kadar varsın kitabımı okuyun. Birçok çarpıcı yöntem bulacaksınız" yanıtını verdi.

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PSİKOLOG ESRA EZMECİ'YE GELEN SORULAR ŞAŞIRTTI

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