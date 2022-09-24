Esra Ezmeci'ye gelen ilişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında...”

Fulya İle Umudun Olsun programında danışman psikolog olarak görev yapan Esra Ezmeci yakın zamanda kendi programını sunmaya başlayarak yeniden gündem olmayı başardı. Sosyal medyada sık sık takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Eşim ilişki sırasında robot gibisin." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Fulya Öztürk’ün sunduğu Fulya İle Umudum Olsun programıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran Esra Ezmeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ezmeci, gelen soruya, "Mutlaka kadınlar sıcak erkekler soğuk seve ve iz bıraktığın kadar varsın kitabımı okuyun. Birçok çarpıcı yöntem bulacaksınız" yanıtını verdi.