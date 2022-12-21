Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'

Ekran macerası sona eren yapımlar kervanına dizilerden sonra şimdi de bir gündüz kuşağı programı eklendi. Fox TV'de Fulya ile Umudun Olsun adlı programın yerine getirilen Esra Ezmeci'nin sunduğu program için final kararı alındı.

Programının final kararı almasından sonra, Instagram hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam eden Esra Ezmeci, gelen ilginç sorularla adından söz ettiriyor.

Ezmeci, son olarak dün akşam yaptığı soru cevapta, gelen sorular ilişkilerdeki ahlaksızlığı gözler önüne serdi.

"2-3 KADINLA AYNI ANDA..."

Bir soruda; "Benim sevgilim 2,3 kadınla aynı anda birlikte olmak istediğini söyledi. Bana sen de yanımda ol diyor." soruldu.

Ezmeci, şaşkına çeviren soru karşısında, "Siz deyin ki 'sen istersen 10 kadınla birlikte ol ama ben bir daha yanınfa olmayayım." yanıtını verdi.