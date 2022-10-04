Estetik operasyondan sonra kabusu yaşadı! Meme implantlarını çıkarttığında karşılaştığı manzaraya inanamadı

Sosyal medya yaptığı paylaşımda Melissa Lima, göğüs büyütme ameliyatının sonrasında yaşadığı kabus dolu günleri anlatarak popüler olmayı başardı. 2002 yılında ‘sline filled’ adı verilen bir yöntemi uygulamak isteyen kadın içi tuzlu su dolu göğüs implantlarının bedenine yerleştirilmesine izin verdi. 2005 yılında ise bu implantları dış görüntüsü nedeniyle daha küçük olanlarla değiştirdi. Bu noktadan sonra ise Lima’nın hayatını derinden etkileyen fiziksel ve psikolojik semptomlar kendisini göstermeye başladı.

YILLARCA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDI

İlk göğüs estetiği operasyonundan tam 8 yıl sonra 2010 tarihinde Lima, halsizlik, bilinç bulanıklığı, aşırı anksiyete, depresyon, kilo alımı, yaraların geç iyileşmesi, vücudun farklı yerlerinde çıkan kızarıklıklar, aniden gelişen gıda alerjisi, bağırsak hastalıkları ve ayrıca kas ile eklem ağrısı gibi pek çok korkunç semptomla karşılaştı. Lima, kendisine tiroidi etkileyen otoimmün bir hastalık olan Hashimoto hastalığı teşhisi konduğunu söyledi. Ancak bütün tedavilere rağmen Lima semptomlarının devam ettiğini dile getirdi.

Günlük hayatını devam ettirme konusunda zorlandığını dile getiren Lima, “Yataktan kalkamıyordum bile. Gittiğim bütün doktorlar duruma bir çözüm bulamıyordu. Öleceğimi zannetmeye başladım. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim” dedi.

2020 yılında göğüs implantlarını çıkartmaya kendiliğinden karar verdiğini ifade eden Lima karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Çünkü sağ göğsünde bulunan implant tamamen küflenmişti.

İmplantlarını çıkarttırdığı ameliyatından sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını belirten Lima, “Tek bir doktor bile bana implantlarımı sorup bunun implantlarla ilgili bir sorun olabileceğini söylemedi. Onlardan vazgeçmek tamamen benim kararımdı. Bu şeyler beni öldürmeye çok yakındı” ifadelerini kullandı.