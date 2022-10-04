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  4. Estetik operasyondan sonra kabusu yaşadı! Meme implantlarını çıkarttığında karşılaştığı manzaraya inanamadı

Estetik operasyondan sonra kabusu yaşadı! Meme implantlarını çıkarttığında karşılaştığı manzaraya inanamadı

04.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Melissa Lima ismiyle paylaşım yapan bir kadın göğüs büyütme operasyonun sonrasında kabusa dönen hayatını anlatınca dikkatleri çekti. Estetik operasyonunun sonrasında yıllarca acı çektiğini dile getiren kadın göğüs implantlarını çıkarttığında ise karşılaştığı manzaraya inanamadı. Çünkü implantlarından biri küflenmişti ve gittiği hiçbir doktor bu durumu fark edemedi.

Sosyal medya yaptığı paylaşımda Melissa Lima, göğüs büyütme ameliyatının sonrasında yaşadığı kabus dolu günleri anlatarak popüler olmayı başardı. 2002 yılında ‘sline filled’ adı verilen bir yöntemi uygulamak isteyen kadın içi tuzlu su dolu göğüs implantlarının bedenine yerleştirilmesine izin verdi. 2005 yılında ise bu implantları dış görüntüsü nedeniyle daha küçük olanlarla değiştirdi. Bu noktadan sonra ise Lima’nın hayatını derinden etkileyen fiziksel ve psikolojik semptomlar kendisini göstermeye başladı.

YILLARCA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALDI

İlk göğüs estetiği operasyonundan tam 8 yıl sonra 2010 tarihinde Lima, halsizlik, bilinç bulanıklığı, aşırı anksiyete, depresyon, kilo alımı, yaraların geç iyileşmesi, vücudun farklı yerlerinde çıkan kızarıklıklar, aniden gelişen gıda alerjisi, bağırsak hastalıkları ve ayrıca kas ile eklem ağrısı gibi pek çok korkunç semptomla karşılaştı. Lima, kendisine tiroidi etkileyen otoimmün bir hastalık olan Hashimoto hastalığı teşhisi konduğunu söyledi. Ancak bütün tedavilere rağmen Lima semptomlarının devam ettiğini dile getirdi.
Günlük hayatını devam ettirme konusunda zorlandığını dile getiren Lima, “Yataktan kalkamıyordum bile. Gittiğim bütün doktorlar duruma bir çözüm bulamıyordu. Öleceğimi zannetmeye başladım. Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmemiştim” dedi.
2020 yılında göğüs implantlarını çıkartmaya kendiliğinden karar verdiğini ifade eden Lima karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Çünkü sağ göğsünde bulunan implant tamamen küflenmişti.
İmplantlarını çıkarttırdığı ameliyatından sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını belirten Lima, “Tek bir doktor bile bana implantlarımı sorup bunun implantlarla ilgili bir sorun olabileceğini söylemedi. Onlardan vazgeçmek tamamen benim kararımdı. Bu şeyler beni öldürmeye çok yakındı” ifadelerini kullandı.
İmplantlarını çıkarttırdıktan sonra hayatının daha olumlu yönde değiştiğini dile getiren Lima, “Onları çıkartmanın hastalığımın çözümü olup olmadığını bilmiyordum ama yine de çok hastaydım ve her şekilde onları çıkartmak istedim. Hashimoto içi hala ilaç almam gerekiyor. Kalçalarımda eklem ağrılarım var. Bunun dışında mutlu, sağlıklıyım ve en önemlisi normal halime dönebildiğim için çok şanslıyım” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
estetik göğüs
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