Et işleme tesisine baskın: Skandal görüntüler! 3 ton eti yerlerden topladılar

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan bir et işleme tesisine belediye ekiplerince baskın yapıldı. Et işleme tesisine yapılan baskında skandal görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin yerlerden topladığı 3 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konuldu. İnsan sağlığını hiçe sayan işletmeye ise 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. İşte et işleme tesisindeki pes dedirten o görüntüler...