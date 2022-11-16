Etten daha fazla protein içeren 7 yiyecek

Sağlıklı olmak ve çeşitli hastalıklardan korunmak için beslenmeye ekstra dikkat etmek gerekir. Sağlıklı bir diyetin içerisinde bulunması gereken proteinler büyüme, gelişme, hücre onarımı, kas oluşumu ve kan yapımı gibi birçok vücut fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Proteinlerin sadece etlerin, balıkların içerisinde bulunduğu düşünülse de et harici gıdaların içerisinde de çok yüksek protein bulunmaktadır.
Yüksek miktarda protein içeren kırmızı etler hakkında yapılan araştırmalar kırmızı etin sayısız zararı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Düzenli olarak kırmızı et tüketmek kolesterol miktarını artırır, kanser riskini artırır, bağırsak sağlığını kötü etkiler, kalbe zarar verebilir, böbrek hastalıklarına neden olur. Bu nedenle özellikle iişlenmiş kırmızı etlerden uzak durmak gerekmektedir.
Kırmızı ette bulunan aşırı demir, kadınlarda cinsel bozukluğa ve adet gecikmesine neden olabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, sinirlere ve kan damarlarına zarar verirken, kanı kalınlaştırır ve ereksiyon oluşturmak için penise gitme kabiliyetini kısıtlayabilmektedir.
PROTEİN DEĞERİ YÜKSEK BESİNLER
YUMURTA
Hayvansal kaynaklı protein içeren besinler arasında en önemli protein kaynaklarından biri yumurtadır. Yumurtanın hem sarısı hem beyazı protein içerir ancak beyazı protein bakımından daha zengindir.
YER FISTIĞI
Fasulye, nohut ve mercimek bileşiminde yüzde 19 ila yüzde 23 oranında protein içerirken, yer fıstığı yüzde 27'ye ulaşmaktadır. Bu protein oranı, genellikle bileşiminin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan kırmızı et için bile yüksek kabul edilmektedir.
YAĞLI TOHUMLAR
Özellikle vegan beslenmede de önemli yer tutan yağlı tohumlar, yüksek miktarda protein içerir. Soya fasulyesi, kolza tohumu, pamuk tohumu, keten tohumu, susam, çiya tohumu, ayçiçeği çekirdeği en önemli yağlı tohumlardır. Bu yağlı tohumların küspeleri de yüksek oranda protein içerir. Örneğin soya fasulyesi %40 oranında protein içerirken, soya küspesi %50 oranında protein içerir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt, yoğurt, peynir, ayran gibi süt ürünleri protein bakımından zengin besinler arasında yer alır. Bu besinler ayrıca bol miktarda kalsiyum da içerir.
TAHILLAR
Buğday, pirinç kepeği ve yulaf protein içeren besinler arasında önemli bir yer tutar. Yağlı tohumlar ile kıyaslandığında, tahıllar yağlı tohumlara göre %10-12 daha az protein içerir.