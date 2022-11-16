Etten daha fazla protein içeren 7 yiyecek

Sağlıklı olmak ve çeşitli hastalıklardan korunmak için beslenmeye ekstra dikkat etmek gerekir. Sağlıklı bir diyetin içerisinde bulunması gereken proteinler büyüme, gelişme, hücre onarımı, kas oluşumu ve kan yapımı gibi birçok vücut fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde önemli rol oynarlar. Proteinlerin sadece etlerin, balıkların içerisinde bulunduğu düşünülse de et harici gıdaların içerisinde de çok yüksek protein bulunmaktadır.

Yüksek miktarda protein içeren kırmızı etler hakkında yapılan araştırmalar kırmızı etin sayısız zararı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Düzenli olarak kırmızı et tüketmek kolesterol miktarını artırır, kanser riskini artırır, bağırsak sağlığını kötü etkiler, kalbe zarar verebilir, böbrek hastalıklarına neden olur. Bu nedenle özellikle iişlenmiş kırmızı etlerden uzak durmak gerekmektedir.

Kırmızı ette bulunan aşırı demir, kadınlarda cinsel bozukluğa ve adet gecikmesine neden olabilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, sinirlere ve kan damarlarına zarar verirken, kanı kalınlaştırır ve ereksiyon oluşturmak için penise gitme kabiliyetini kısıtlayabilmektedir.