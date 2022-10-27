HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

27.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarına katıldı.
İstanbul Fuar Merkezinde 28 Ekim’e kadar devam edecek fuarda büyük şirketlerin yanı sıra küçük işletmeler ve Start-Up firmaları kendilerini ve ürünlerini tanıtma fırsatı yakalarken savunma sanayine ilişkin çeşitli paneller ve sunumlar gerçekleştirilecek.
Türkiye’nin yerli üretim potansiyelindeki artışın ve bağımsız üretim gücünün sergilendiği fuarda stant açan birçok ulusal ve uluslararası firma yetkilisiyle bir araya gelen Rektör Bülent Çakmak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile birlikte TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan başta olmak üzere Roketsan ve Aselsan gibi ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmalarının temsilcileriyle üniversite-sanayi buluşmaları ve öğrencilerin staj olanakları gibi çeşitli konular üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.
Katılımın yoğun olduğu fuara ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, “Ülkemizin savunma sanayisi alanında gelmiş olduğu nokta bizi her daim gururlandırıyor. Özellikle her yıl üzerine koyarak geliştirilen ürünler ülkemizin bu alanda ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir. Ayrıca fuarda sergilenen yerli ve milli insansız hava araçlarımızın yapımında Tasarım Mühendisi olarak çalışan ETÜ’lü mezunlarımızı görmek göğsümüzü kabarttı. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte üniversitemizin yetiştirmiş olduğu nitelikli insan kaynağını ülkemize katma değer sağlayan önemli projelerde görmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor

ETÜ, üniversite-sanayi buluşmalarına saha expo fuarında devam ediyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Teknik Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...

İlginizi Çekebilir

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.