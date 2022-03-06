Euphoria sizisinin Cassie'si Sydney Sweeney pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor

Ünlü isim canlı yayında ağlarken şunları söyledi: "Ben böyle bir şeyi birine asla yapmazdım. Asla. Ama... Bence insanların bu söylediklerinin bizi gerçekten incittiğini görmesi çok önemli. Biliyorum, insanlar okumayabilirsin ya da okumamalısın ama sonuçta ben de bir insanım.