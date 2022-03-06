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Euphoria sizisinin Cassie'si Sydney Sweeney pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor

06.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney son dönemlerin popüler isimlerinden. Geçtiğimiz günlerde 'çirkin' yorumları yüzünden ağlayan ünlü oyuncunun paylaşımları dikkat çekiyor.

Euphoria dizisinde Cassie karakterini canlandıran Sydney Sweeney dizinin özellikle son sezonundaki oyunculuğuyla oldukça popüler oldu. Zendaya'nın başrolde olduğu dizinin başarılı isimlerinden Sydney Sweeney Instagram'ı aktif kullanıyor.

Sydney Sweeney geçtiğimiz günlerde dosyal medyada kendine çirkin denildiği için gözyaşlarını tutamadı ve canlı yayında ağladı.

'ÇİRKİN' YORUMU AĞLATTI

Ünlü isim canlı yayında ağlarken şunları söyledi: "Ben böyle bir şeyi birine asla yapmazdım. Asla. Ama... Bence insanların bu söylediklerinin bizi gerçekten incittiğini görmesi çok önemli. Biliyorum, insanlar okumayabilirsin ya da okumamalısın ama sonuçta ben de bir insanım.
Sabahlığımı giyip köpeğimle oturup televizyon izliyorum. Bilmiyorum... İnsanların sosyal medyada daha kibar olmasını rica ediyorum. Çünkü bu çok kötü bir durum..."
Sydney Sweeney ağlayınca sosyal medya yıkıldı. Ünlü oyuncunun Instagram'daki iddialı pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Sydney Sweeney daha önce Netflix dizisi Everything Sucks, Hulu dizisi The Handmaid's Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects'te oynamıştı.
2019 yılında ise 'Euphoria' ile birlikte yine büyük beğeni topladı. Ünlü isim cesur sahnelerde muhteşem performans göstererek dizide öne çıktı.
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