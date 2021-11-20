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Everest'te 200'den fazla ceset! Dünyanın en yüksek dağının dehşete düşüren hikayesi

20.11.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın deniz seviyesindeki en yüksek dağı olan Everest, dağcıların gözde bölgelerinden biri. Peki Everest Dağı'nda 200'den fazla ceset bulunduğunu biliyor muydunuz? İşte Everest'in tüyler ürperten öyküsü...

Çin-Nepal sınırında yer alan Everest Dağı'na, geçmişten günümüze kadar pek çok dağcı tırmandı ancak birçoğu geri dönemedi. Dağda hayatını kaybeden insanların cesetlerini almaya ise hiç kimse gelemedi.

İŞTE EVEREST DAĞINDAKİ ÖLÜMLERİN NEDENLERİ

Yaklaşık 8 bin 850 metre olan Everest Dağı'na tırmanan her 10 kişiden 1’i hayatını kaybediyor. Dağcılar; soğuk, kafa travması, beyin ödemi, aşırı yorgunluk gibi nedenlerden dolayı can veriyorlar. Dağın yüksekliği ve soğuk, bölgeyi ulaşılması zor bir yer haline getiriyor. Bu durum, cesetlerin Everest Dağı'ndan toplanamamasına yol açıyor.
Everest Dağı'na ilk tırmanmaya başlayan kişi George Mallory isimli bir dağcıydı. 1924 yılında gerçekleşen bu tırmanış, ölümle sonuçlandı. Mallory'nin cesedi, 75 yıl sonra bulundu. 1996’da ise dağa başka bir tırmanış gerçekleşti. Hintli dağcı Tsewang Paljor, tırmanış esnasında karşılaştığı kar fırtınası nedeniyle öldü.
Dağda birçok kişi hayatını kaybetti. Öyle ki bazen grup halinde gerçekleşen tırmanışlarda, gruptan birileri öldüğünde, ekip, hayatta kalabilmek için arkadaşlarını dağda bırakıp gitmek zorunda kalıyordu.
Alman dağcı Hannelore Schmatz ise soğuktan ve aşırı yorgunluktan öldü. Dağda ilk ölen kadın olarak bilinen Schmatz'ın cesedi ayağa kalkmaya çalışır halde bulunmuştu. Everest'te gerçekleşen ölümler yalnızca soğuktan veya düşmeden kaynaklanmıyor. Birçok dağcı, dinlenmek için uyuduğunda bir daha uyanamıyor.
Sloven dağcı Marko Lihteneker da 2005 yılında ölen isimlerden. Lihteneker'in ölmeden önce oksijen maskesinde sorun yaşadığı düşünülüyor.
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