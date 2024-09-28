Evlat olsa sevilmezler! İşte yeni sezonun en çok nefret edilen karakterleri!

Leyla - Nur

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi yeni sezonun ilk bölümünden fırtınalar estirdi. Dizide üvey anne rolünü üstlenen Gonca Vuslateri'nin karakter Nur, belki de gördüğümüz en kötü karakterlerden biri oldu. Eşinin ölümüne sebep olduğu yetmezmiş gibi üvey kızı Leyla'yı kimsesiz gibi bir çöplüğe terk etti.