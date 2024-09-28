Evlat olsa sevilmezler! İşte yeni sezonun en çok nefret edilen karakterleri!

Yeni sezonla birlikte birçok yeni dizi başladı ya da yeni bölümleriyle kaldıkları yerden devam ediyor. Seyirciler de dizilerin başlamasıyla birlikte karakterleri tek tek inceliyor. Bazıları çok sevilirken bazı karakterlerdend e nefret ediliyor. Bu sezonda birbirinden kötü karakterler dizilerde yerini aldı.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih karakteri dizinin yayınlandığı ilk günden itibaren sevilmeyen karakterler arasında yerini aldı. Çok sevdiği Doğa'ya yapmadığını bırakmayan Fatih'in inişli çıkışlı halleri, anne kuzusu olması, Mustafa'yı her fırsatta aşağılaması, ondan nefret edilmesine neden oldu.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla dizisi yeni sezonun ilk bölümünden fırtınalar estirdi. Dizide üvey anne rolünü üstlenen Gonca Vuslateri'nin karakter Nur, belki de gördüğümüz en kötü karakterlerden biri oldu. Eşinin ölümüne sebep olduğu yetmezmiş gibi üvey kızı Leyla'yı kimsesiz gibi bir çöplüğe terk etti.
Bahar dizisinin Timur'u da bu listede yerini aldı. Mehmet Yılmaz Ak'ın hayat verdiği karakter, erkeklere olan inancımızı yerle bir etti. Bahar'ı yıllarca aldattı. Onun hayatını yaşamasına, doktor olmasına ve yeniden doğmasına engel oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin bir diğer nefret edilen karakteri de Görkem. Geçtiğimiz sezon sonuna doğru bu karakterle tanışsak da kısa sürede seyircinin nefretini kazandı. Özge Özacar başarılı bir şekilde bu karaktere de hayat veriyor.
SHOW TV'nin yeni sezonda iddialı yapımları arasında yer alan Deha, kısa sürede seyirciyi etkisi altına aldı. Aras Bulut İynemli'nin efsaneleşen performansıyla gündem olan dizinin en nefret edilen ve kötü karakteri İskender oldu. Henüz birkaç bölüm yayınlansa da öz çocuğunu ölüme göndermesi izleyici için yetti.