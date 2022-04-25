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Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

25.04.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan gelen korkunç haber tüm Türkiye'yi sarsmış, havalimanı yakınlarında evlerin arasına düşen uçağın ardından acı haber de gelmiş ve eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Büyük bir korku ve paniğe yol açan, iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer yandan düşen uçağın ait olduğu firma yetkilisi de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bursa'da öğle saatlerinden havalimanı yakınlarındaki ev ve araçların arasına düşen uçak korku dolu anların yaşanmasına neden olmasının yanı sıra iki kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Korkunç olayla ilgili yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜŞEN UÇAĞIN AİT OLDUĞU FİRMA YETKİLİSİ DE KONUŞTU

Korku dolu anlara sahne olan uçağın düşme anı görüntülerinin ardından Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağının ait olduğu havacılık firması yetkilisi S.P. açıklamada bulundu. S.P. uçağı kullanan Murat Avşar'ın (32) lisansını yükseltmek için saat doldurma uçuşu yapmak amacıyla havalandığını bildirdi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan S.P. Furkan Otkun'un (29) uçakta gözetmen pilot olarak bulunduğunu belirtti.

"LİSANSINI YÜKSELTMEK İÇİN SAAT DOLDURUYORDU"

Uçağı Murat Avşar'ın kullandığını aktaran S.P. "Murat Avşar da pilot. Lisansını yükseltmek için saat dolduruyordu. Saat doldurma uçuşu yapıyordu yani, 10 saat dolduracaktı. Bu 10 saat uçuştan sonra havayolları için eğitimine devam edecekti. Saat doldurmanız gerekiyor, sonrasında üst kura geçiyorsunuz." dedi.

TEKNİK ARIZA OLMADIĞINI SAVUNDU

Uçağın tırmanışına ve kalkışına bakıldığında düşme sebebinin teknik arıza olmadığını savunan S.P. "Uçak içinde ne yaşandığını bilemiyoruz küle döndüğü için." değerlendirmesinde bulundu.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor.
Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?
Evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu yangın çıkmış, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Yangını söndüren ekipler, eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Ekipler, uçağın ve zarar gören iki aracın enkazlarını kaldırmak için çalışma başlatmıştı. Cenazeler ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. (AA/İHA)
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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa
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