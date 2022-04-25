Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada

Bursa'da öğle saatlerinden havalimanı yakınlarındaki ev ve araçların arasına düşen uçak korku dolu anların yaşanmasına neden olmasının yanı sıra iki kişinin hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Korkunç olayla ilgili yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜŞEN UÇAĞIN AİT OLDUĞU FİRMA YETKİLİSİ DE KONUŞTU

Korku dolu anlara sahne olan uçağın düşme anı görüntülerinin ardından Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağının ait olduğu havacılık firması yetkilisi S.P. açıklamada bulundu. S.P. uçağı kullanan Murat Avşar'ın (32) lisansını yükseltmek için saat doldurma uçuşu yapmak amacıyla havalandığını bildirdi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana gelen olayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan S.P. Furkan Otkun'un (29) uçakta gözetmen pilot olarak bulunduğunu belirtti.

"LİSANSINI YÜKSELTMEK İÇİN SAAT DOLDURUYORDU"

Uçağı Murat Avşar'ın kullandığını aktaran S.P. "Murat Avşar da pilot. Lisansını yükseltmek için saat dolduruyordu. Saat doldurma uçuşu yapıyordu yani, 10 saat dolduracaktı. Bu 10 saat uçuştan sonra havayolları için eğitimine devam edecekti. Saat doldurmanız gerekiyor, sonrasında üst kura geçiyorsunuz." dedi.

TEKNİK ARIZA OLMADIĞINI SAVUNDU

Uçağın tırmanışına ve kalkışına bakıldığında düşme sebebinin teknik arıza olmadığını savunan S.P. "Uçak içinde ne yaşandığını bilemiyoruz küle döndüğü için." değerlendirmesinde bulundu.