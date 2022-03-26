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Evli kadın yaşananları hazmedemedi! Önce tokatladı, sonra kaldırım taşıyla...

26.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evli bir çiftin kavgası akıllara durgunluk verdi. Sokakta büyüyen kavga başka dükkanlara taştı. Kameraların kaydettiği görüntülerde kadının eşine önce tokat attığı ve daha sonra hızını alamayıp kaldırım taşıyla saldırmaya çalıştığı görülüyor. Eşine sandalye de fırtlatmak isteyen kadın esnafın araya girmesiyle sakinleştirilebildi. İşte evli çiftin güçlükle ayrılan kavgası...

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde karı koca arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının kocasını tokatladığı, sandalye fırlattığı ve kaldırım taşı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, Yeniköy Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı bölgede esnaflık yapan T.A. isimli kadın ile eşi Y.A. arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

EVLİ ÇİFTİN KISKANÇLIK KAVGASI

Tartışmanın büyümesi üzerine T.A, karşıdaki bir işyerine sığındı. Bunun üzerine arkasından giden Y.A., eşiyle konuşmak istedi. Eşini içeride gören T.A. konuşmak istemeyip eşini iş yerinden çıkarmaya çalıştı.
Bunun üzerine çift arasında kısa süreli arbede yaşandı. Dışarı taşan kavga çevredeki esnafın araya girmesiyle yatıştırıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle çift polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, dışarı ve iş yeri içindeki çiftin, tokatlı, kaldırım taşlı kavgası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
T.A. bir inşaatın önünde tartıştığı Y.A.’yı tokatladı. Kocası da karşılık verdi. İnşaat önünde başlayan kavga yolda da devam etti. Kaldırımdan yürüyen Y.A.’ya bu kez kaldırım taşlarını sökerek fırlatan T.A., bir araya eşine sandalye de fırlattı.
Görüntülerde Y.A’ın bir inşaatın kenarında oturduğu, yanına gelen T.A’nın tokatına maruz kaldığı, hızını alamayan kadının yerden aldığı taş parçalarını da şahsa atıp uzaklaştığı görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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