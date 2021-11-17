Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi! Alişan'ın eski nişanlısı Sezin Erbil'in son haline bakın!

Mehmet Ali Erbil 'in ilk evliliğinden olan kızı Sezin Erbil, değişimiyle şaşırttı. Geçmişte Alişan'la yaşadığı fırtınalı aşkla adından söz ettiren Sezin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

2000'li yılların başında Alişan ile nişanlanan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu çiftinin kızları olarak tanındı.