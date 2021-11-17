Evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi! Alişan'ın eski nişanlısı Sezin Erbil'in son haline bakın!

Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan kızı Sezin Erbil, değişimiyle şaşırttı. Geçmişte Alişan'la yaşadığı fırtınalı aşkla adından söz ettiren Sezin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
2000'li yılların başında Alişan ile nişanlanan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil ve Muhsine Şehnaz Kamiloğlu çiftinin kızları olarak tanındı.
Sezin Erbil'in, geçmişte Çağla Şıkel'ı kıskandığı için yüzüğü attığı ve Alişan'dan ayrıldığı öne sürülmüştü.
Sezin Erbil, şarkıcı Alişan'dan ayrıldıktan birkaç sene sonra Evren Yazgan ile dünyaevine girdi.
Bu evlilikle anneliği tadan Erbil, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Erbil'in yüzündeki değişim ise estetik iddialarını gündeme getirdi.
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