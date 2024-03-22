HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Eyüpsultan'da yaşanan feci kaza ardından yaşanan firarı konuşmaya devam ediyor. Eylem Tok oğlu ile birlikte Mısır ve ardından ABD'ye gitmişti. Son yaşanan gelişmede Eylem Tok'un bir rezidans tuttuğu ve aylığının 320 bin lira olduğu ortaya çıktı. Tok'un 1 yıllık peşin ödemesi ise, "1 yıl gelmeyeceğini gösteriyor" yorumları yaptırdı.

İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı.

TELEFON ARANDI, AÇAN EYLEM TOK

Türkiye’yi sarsan kazanın üzerinden 20'den fazla gün geçti. Gündemden düşmeyen kazayla ilgili her gün yeni bir gelişme daha ortaya çıkıyor. Bu kez iddiaya göre olay yerinde yaralı İbrahim Gümüş'ün elinden alınan cep telefonu defalarca arandı. Arayan onu merak eden annesiydi. Ve aramalardan 3'üne cevap verildiği ortaya çıktı.

Kanal D Haber'de yer alan bilgide “Daha sonra bir daha arıyorlar, aramada bir bayan çıkıyor, İbrahim Gümüş’ün annesi, oğlunun kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hemen aradı. O esnada telefona bir kadın çıktı, ‘çocuklar iyi’ dedi ve telefonu kapattı.” ifadelerine yer verildi.

İddiaya göre o kişi Eylem Tok’tu. Ve kazadan hemen sonra olay yerine gelen görgü tanığı da gördüklerini Aci ailesinin avukatına anlattı.

AYLIK 320 BİN LİRAYA REZİDANS

AYLIK 320 BİN LİRAYA REZİDANS

Türkiye’de bunlar yaşanırken kilometrelerce ötede Eylem Tok ve oğlunun bir rezidansta ev kiraladıkları iddia edildi.

Aci ailesinin avukat Hacı Orhan, "Rezidans tuttular, kirasını peşin ödediler’ şeklinde bir mesaj gönderdiler Amerika'dan. Aylık kirası 10 bin dolar. Bu da 1 yıl dönmeyeceklerini gösteriyor." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rezidans kaza Eylem Tok
En Çok Okunan Haberler
Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Dışarda ons içeride gram altın, Merkez Bankaları dengeleri değiştirdi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

Merkez Bankası’ndan ‘örtülü faiz’ hamlesi

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ortalık savaş alanına döndü: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

1 tanesi 25 ilaca bedel: Kansere karşı en güçlü kalkan!

1 tanesi 25 ilaca bedel: Kansere karşı en güçlü kalkan!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.