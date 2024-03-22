Eylem Tok'un ABD'de ne yaptığı ortaya çıktı! Aylık 320 bin lira kira ödedi hem de peşin

Türkiye’yi sarsan kazanın üzerinden 20'den fazla gün geçti. Gündemden düşmeyen kazayla ilgili her gün yeni bir gelişme daha ortaya çıkıyor. Bu kez iddiaya göre olay yerinde yaralı İbrahim Gümüş'ün elinden alınan cep telefonu defalarca arandı. Arayan onu merak eden annesiydi. Ve aramalardan 3'üne cevap verildiği ortaya çıktı.