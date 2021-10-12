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Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

12.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyonlarca sosyal medya kullanıcısının tercih ettiği ilk beş uygulamadan biri olan Facebook'a erişilemiyor. Sosyal medya kullanıcıları Facebook'a giriş yapamıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta erişim engeli yaşanmış ve bu engel saatlerce sürmüştü. İşte detaylar...

Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Facebook'a erişim sağlanamıyor. Aynı sorun geçtiğimiz günlerde de baş göstermişti. Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun çözülmesinin ardından Instagram'da aynı sorun tekrarlanmıştı. Şimdi ise Facebook'a giriş yapılamıyor. İşte detaylar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'a giremeyen kullanıcılar uygulamanın çöküp çökmediğini araştırıyor.
Facebook'a neden giriş yapılamadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

HİSSELERİ DÜŞÜYOR!

HİSSELERİ DÜŞÜYOR!
Geçtiğimiz günlerde uygulamaya giriş konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Facebook hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde yaşanan erişim sorununa ilişkin Facebook tarafından şu açıklama yapılmıştı: “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.”
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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
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