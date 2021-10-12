Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor?

Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Facebook'a erişim sağlanamıyor. Aynı sorun geçtiğimiz günlerde de baş göstermişti. Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun çözülmesinin ardından Instagram'da aynı sorun tekrarlanmıştı. Şimdi ise Facebook'a giriş yapılamıyor. İşte detaylar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'a giremeyen kullanıcılar uygulamanın çöküp çökmediğini araştırıyor.

Facebook'a neden giriş yapılamadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

HİSSELERİ DÜŞÜYOR! Geçtiğimiz günlerde uygulamaya giriş konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Facebook hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetmişti.