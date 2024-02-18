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  4. Facia göz göre göre geliyorum demiş! İşte toprak kayması öncesinde çekilen 'çatlakların' fotoğrafı

Facia göz göre göre geliyorum demiş! İşte toprak kayması öncesinde çekilen 'çatlakların' fotoğrafı

18.02.2024 09:58 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında büyük bir felaket yaşanmış 9 işçi toprak altında kalmıştı. Gözlerin çevrildiği bölgeden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak heyelandan önce oluşan çatlakların fotoğraflarına ulaşıldı ve bu fotoğrafların bilirkişi raporuna girdiği belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları, bilirkişi raporunda delil olarak kullanıldı.

YARIKLAR APAÇIK ORTADA

YARIKLAR APAÇIK ORTADA

Fotoğraflarda, yığın liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasının bulunduğu bölgede basın açıklaması sırasında bir gazetecinin, olay günü işçilerin çatlağı tespit ettiği ve yetkilileri uyardığı, ardından tahliyenin yapıldığı bilgisinin doğru olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, "Bu yönde bize de burada iletilen bilgi var. Bu bölgedeki işçilerin tahliye edildiği doğru ve sonra bu bölgedeki 9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndükleri ve o esnada bu hadiseye yakalandıkları maalesef doğru." ifadelerini kullanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GÜNDEM OLMUŞTU

BİLİRKİŞİ RAPORU GÜNDEM OLMUŞTU

Erzincan'da maden sahasında incelemelerde bulunan iş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu heyetin hazırladığı bilirkişi ön raporunda, aralarında "yığındaki çatlaklar için vaktinde önlem almayan" proses oksit müdürünün de bulunduğu 5 kişi asli kusurlu bulunmuştu. Raporda, operasyon direktörü vekilinin yetkili biri olarak sabah yığın liçinde oluşan çatlakların şantiyede olumsuzluklara yol açabileceği konusunda tedbirsiz davranış sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

Proses oksit müdürünün ise oluşan çatlakları ehil biri olarak çok büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen bunları göz ardı ettiği ve tehlikeli davranış sergilediğinin belirlendiği anlatılan raporda, söz konusu kişinin olayda asli kusurlu olduğu kanaatine varıldığı yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan toprak kayması
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