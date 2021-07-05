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  4. Faciadan dönüldü! Freni boşaldı, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı

Faciadan dönüldü! Freni boşaldı, araç konvoyunu görünce kamyonunu yan yatırdı

05.07.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da freni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın hurdaya döndüğü kazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya Karayolu, Cehennem Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Antalya istikametine giden sebze nakliyecisi Servet Günhan yönetimindeki kamyonun freni boşaldı. Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, “Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var” dedi.
Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal olsun sana insanmışsın yediğin ekmek helal olsun
daha önce 2 farklı şehirde freni patlayan tırlar kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmiş onlarca insan ölmüştü.. yolun yanı tarlayken tır şoförü tırı yoldan çıkarma zahmetine girmemişti.. bu sefer şoför insan evladı çıkmış helal olsun kendinden vazgeçmiş adam..
serden geçmiş
helal olsun şoföre herkese geçmiş olsun

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