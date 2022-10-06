Fark etmeden yapılan bu hata elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gereken oldukça basit

Her ay fatura ödeme dönemi sıkıntılı geçiyorsa buna bir dur demenin zamanı geldi! Her geçen gün gelen zamların faturalara yansıması nedeniyle oldukça yüklü gelen faturalardan şikayetçiyseniz ufak tasarruf yöntemleri ile ev ekonomisini canlandırabilirsiniz. Uzmanlar yapacağınız birkaç yöntemin, eşyaları kullanımınızın değiştirilmesinin elektrik faturanızın düşmesine yarayacağını belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK YÖNTEMLER

BUZDOLABININ FİŞİNİ SAKIN ÇEKMEYİN Birçok insan ev aletlerini kullanmazken fişlerini çekerek elektrik faturasını düşürdüğünü belirtiyor. Ancak buzdolabı fişi çekilen aletler arasında yer almamalı. Buzdolabının ve dondurucunun fişini çektiğinizde tekrar kullanıma sokmak ve onları her açtığınızda doğru soğukluğa düşürmek için büyük miktarda enerji harcanıyor. Buzdolabının fişini çektiğinizde elektrikten tasarruf değil tam tersine elektrik faturasının yükselmesine neden oluyorsunuz ve buzdolabında yer alan yiyeceklerin bozulmasına yol açarak sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ DAHA AZ KULLANIN Saç kurutma makinelerinde enerjinin yüzde 90'ı boşa gidiyor. Bir buzdolabı 0,3 kilovatsaat elektrik harcarken saç kurutma makinesi bir saat çalışsa 2 kilovatsaat harcıyor, 6 katından fazla. O yüzden saç kurutma makinesini kullanmadan önce saçın ıslaklığını iyice almanız bu makineleri kullanma sürenizi kısaltacaktır.

OCAK KULLANIN Su ısıtıcılar da çok kullanılan ev aletleri arasında yer alıyor. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz elektriğe göre daha ucuz. Bu yüzden su ısıtırken ocak kullanmanız daha fazla tasarruf etmenizi sağlayabilir.

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN Yemek yapılırken yemek tenceresinin kapağını kapatmak. Bu o kadar önemli ki o tencere için harcadığınız enerjiden yüzde 50 tasarruf elde edebilirsiniz. Kapağını kapatarak yaptığınız yemeğin çok daha kısa sürede pişmesini sağlayabilirsiniz.