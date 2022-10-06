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  4. Fark etmeden yapılan bu hata elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gereken oldukça basit

Fark etmeden yapılan bu hata elektrik faturasını ikiye katlıyor! Elektrik faturasını düşürmek için yapmanız gereken oldukça basit

06.10.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faturalar özellikle kış aylarına girerken çok daha fazla artış gösteriyor. Elektrik faturası en yüklü gelen faturalar arasında bulunuyor. Bu nedenle elektrik faturası tasarruf yöntemleri dikkat çekiyor. Birçok kişi elektrik faturasını düşürmenin yollarını arıyor. Faturanın daha düşük gelmesi için yapılan ufak hatalar faturalardan büyük yansımaya sebep olarak bütçeyi zorlayabiliyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve elektrik faturasını düşürmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Her ay fatura ödeme dönemi sıkıntılı geçiyorsa buna bir dur demenin zamanı geldi! Her geçen gün gelen zamların faturalara yansıması nedeniyle oldukça yüklü gelen faturalardan şikayetçiyseniz ufak tasarruf yöntemleri ile ev ekonomisini canlandırabilirsiniz. Uzmanlar yapacağınız birkaç yöntemin, eşyaları kullanımınızın değiştirilmesinin elektrik faturanızın düşmesine yarayacağını belirtiyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRECEK YÖNTEMLER

BUZDOLABININ FİŞİNİ SAKIN ÇEKMEYİN

BUZDOLABININ FİŞİNİ SAKIN ÇEKMEYİN
Birçok insan ev aletlerini kullanmazken fişlerini çekerek elektrik faturasını düşürdüğünü belirtiyor. Ancak buzdolabı fişi çekilen aletler arasında yer almamalı. Buzdolabının ve dondurucunun fişini çektiğinizde tekrar kullanıma sokmak ve onları her açtığınızda doğru soğukluğa düşürmek için büyük miktarda enerji harcanıyor. Buzdolabının fişini çektiğinizde elektrikten tasarruf değil tam tersine elektrik faturasının yükselmesine neden oluyorsunuz ve buzdolabında yer alan yiyeceklerin bozulmasına yol açarak sağlığınızı tehlikeye atıyorsunuz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ DAHA AZ KULLANIN

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ DAHA AZ KULLANIN
Saç kurutma makinelerinde enerjinin yüzde 90'ı boşa gidiyor. Bir buzdolabı 0,3 kilovatsaat elektrik harcarken saç kurutma makinesi bir saat çalışsa 2 kilovatsaat harcıyor, 6 katından fazla. O yüzden saç kurutma makinesini kullanmadan önce saçın ıslaklığını iyice almanız bu makineleri kullanma sürenizi kısaltacaktır.

OCAK KULLANIN

OCAK KULLANIN
Su ısıtıcılar da çok kullanılan ev aletleri arasında yer alıyor. Evde yemek yaparken suyu bir su ısıtıcıda ısıtmakla doğal gazlı bir ocakta ısıtmak arasında iki kattan fazla maliyet farkı var. Doğal gaz elektriğe göre daha ucuz. Bu yüzden su ısıtırken ocak kullanmanız daha fazla tasarruf etmenizi sağlayabilir.

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN

TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN
Yemek yapılırken yemek tenceresinin kapağını kapatmak. Bu o kadar önemli ki o tencere için harcadığınız enerjiden yüzde 50 tasarruf elde edebilirsiniz. Kapağını kapatarak yaptığınız yemeğin çok daha kısa sürede pişmesini sağlayabilirsiniz.

BU SAATLERDEN UZAK DURUN

BU SAATLERDEN UZAK DURUN
Kamu gündemi'nde yer alan habere göre halk arasında elektrik kullanımı özellikle çamaşır, bulaşık, ütü ve diğer ürünler akşam 22.00'den sabah 06.00'ya kadar ki zaman diliminde sıklıkta tercih edilen yöntemdi. Bu saatlerin artık değiştirildiği belirtildi. Peki 'elektriğin en pahalı olduğu vakit ne zaman' sorusu vatandaşların en merak ettiği konu arasında yer alıyor. Akşam üzeri saat 17:00 ile 22:00 saatlerini kapsayan zaman diliminde elektrik sayacının rakamlarını okuyamaz hızda döndüğü iddia ediliyor.
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Ekonomi Elektrik faturası buzdolabı saç kurutma makinesi bütçe fatura ocak saat su ısıtıcı tasarruf alara
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