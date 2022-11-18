Farkında değiliz ama bağırsakları mahvediyor! İçten içe bağışıklık sistemini bitiriyor

Bağırsak sağlığı vücudun sindirim sistemi için oldukça önem taşımaktadır. Zararlı alışkanlıklar bağırsakların bozulmasına yol açarak çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Kalın bağırsakta bulunan sinir sistemi, bağışıklık sistemi ve sindirim sistemi gibi çeşitli vücut fonksiyonlarının işleyişinde hayati bir rol oynayan milyonlarca bakteri ve mikroorganizmayı kapsar. Washington Üniversitesi'nde gastroenterolog olan M.D. Chris Damman, " Yediklerimiz bağırsak mikrobiyomunuzu önemli ölçüde etkiler " diyor.
"Rafine unlu mamuller beyaz ekmek ve fırından, pastaneden satın alınan hamur işlerinin çoğunu kapsıyor. Bu ürünler bağırsak bakterilerinin sağlıklı kolon hücreleri oluşturarak vücudu diyabet ve obeziteden koruyan moleküller ürettiği liflerden yoksundur. " Araştırmalara göre, bağırsak bakterilerinin sağlıklı gelişimi için yeterli lif alımı (günde 25-30 gram) şarttır.
Aynı zamanda önemlidir, çünkü ihtiyaç duyduklarını alamamaları, enflamatuar barsak hastalığı, obezite, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom dahil olmak üzere bağırsak hastalıkları risklerini artırabilir. Bu nedenle gastroenterolog, mümkünse tam tahıllı unlu mamuller yemenizi önerir.
Sosis, sucuk, salam ve domuz yağı gibi işlenmiş etler, üretimlerinde kullanılan içerikler ve katkı maddeleri pişirme işlemi sırasında kanserojen maddelere dönüşebileceğinden kolon kanseri riskini artırabilir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2021 yılında yapılan bir araştırma, belirli bakterilerin varlığının kolon kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu.
Bu, bağırsak mikrobiyomunun durumunun kolon kanserinin önlenmesine katkıda bulunabileceğini belirten BMC Cancer 2021 bilimsel incelemesiyle de doğrulandı. Bu yüzden eti kasaptan taze alırsanız daha iyi olur. Doktor, "Otla beslenen hayvanlardan elde edilen et daha yüksek kaliteli yağlar içerir" diye ekledi.
Meyve suları ve alkolsüz içecekler bile , özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu, sakarin veya sukraloz içeriyorsa, genellikle bağırsak sistemine zararlıdır. Uzman, "Bu içecekler, kolonda ishale neden olabilen, obezite ve diyabet için risk faktörü olabilen zararlı bakterilerin çoğalmasına katkıda bulunuyor " uyarısında bulundu.
Clinical Gastroenterology and Hepatology'nin en son 2022 bilimsel incelemesine göre , aşırı şeker alımı ve hiperglisemi (yüksek kan şekeri) , bağırsak sisteminde yaşayan bakterilerin hassas dengesini bozabilir ve bu da çok olumsuz sonuçlara yol açabilir. Dr. Damman bu nedenle sade suya alışmanızı ve çaya, kahveye şeker eklememenizi tavsiye ediyor.