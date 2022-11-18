Farkında değiliz ama bağırsakları mahvediyor! İçten içe bağışıklık sistemini bitiriyor

İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, sucuk, salam ve domuz yağı gibi işlenmiş etler, üretimlerinde kullanılan içerikler ve katkı maddeleri pişirme işlemi sırasında kanserojen maddelere dönüşebileceğinden kolon kanseri riskini artırabilir. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2021 yılında yapılan bir araştırma, belirli bakterilerin varlığının kolon kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

Bu, bağırsak mikrobiyomunun durumunun kolon kanserinin önlenmesine katkıda bulunabileceğini belirten BMC Cancer 2021 bilimsel incelemesiyle de doğrulandı. Bu yüzden eti kasaptan taze alırsanız daha iyi olur. Doktor, "Otla beslenen hayvanlardan elde edilen et daha yüksek kaliteli yağlar içerir" diye ekledi.