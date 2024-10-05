Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor... Esra Bilgiç dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi birçok başarılı projede boy gösteren Esra Bilgiç başarılı oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.
DERGİ İÇİN POZ VERDİ
Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Bilgiç şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.
Siyah mini elbisesi ile tekne kenarında ve kırmızı elbisesi ile sarmaşıklar arasında poz veren Bilgiç'in bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güzel oyuncunun peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞDI
Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'muhteşem bir çekim olmuş', 'güzelliğin dillere destan', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
2014-2019 yılları arasında ekrana gelen ve 5 sezon yayımlanan Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.