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  4. Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor... Esra Bilgiç dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Faruk Sabancı ile aşk yaşıyor... Esra Bilgiç dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Cesur pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 10:53
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Bir dönem Gökhan Töre ile evli olan Esra Bilgiç şu sıralar özel hayatıyla gündemde. Hande Erçel'den sonra o da Sabancı ailesinden bir isimle birlikte görüldü ve Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın aşkı geçtiğimiz haftalarda belgelendi. Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı öğrenilen Bilgiç şimdi de dergi çekimi için verdiği pozlarla gündem oldu. Güzel oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları gibi birçok başarılı projede boy gösteren Esra Bilgiç başarılı oyunculuğu ve güzelliğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

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DERGİ İÇİN POZ VERDİ

Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Bilgiç şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.
Siyah mini elbisesi ile tekne kenarında ve kırmızı elbisesi ile sarmaşıklar arasında poz veren Bilgiç'in bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güzel oyuncunun peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Esra Bilgiç'e sosyal medyada; 'muhteşem bir çekim olmuş', 'güzelliğin dillere destan', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.
2014-2019 yılları arasında ekrana gelen ve 5 sezon yayımlanan Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.
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Esra Bilgiç
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