Fatih canisi onu ablasından ayırdı... İkbal Uzuner'in cenazesinde küçük kardeşinin feryadı, Türkiye'yi ağlattı

İstanbul'daki Semih Çelik'in vahşice işlediği cinayetler Türkiye'nin kanını dondurdu. Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için bugün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi.
Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.
Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirirken, küçük kardeşinin feryadı yürekleri parçaladı.
"Benim bir tane ablam vardı. Ondan ne istedin? Benim canım ablamdan ne istedin?" diyen küçük kardeşi, gözyaşlarına boğuldu.
İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.
Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.
Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.