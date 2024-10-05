HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih canisi onu ablasından ayırdı... İkbal Uzuner'in cenazesinde küçük kardeşinin feryadı, Türkiye'yi ağlattı

Fatih canisi onu ablasından ayırdı... İkbal Uzuner'in cenazesinde küçük kardeşinin feryadı, Türkiye'yi ağlattı

05.10.2024 15:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'teki caninin vahşice katlettiği 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuklarına uğurlandı. Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner'in camideki cenaze törenine kardeşinin 'Canım ablam' diyerek gözyaşı döktüğü anlar yürekleri parçaladı. Öte yandan katil Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

İstanbul'daki Semih Çelik'in vahşice işlediği cinayetler Türkiye'nin kanını dondurdu. Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için bugün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi.

İKBAL UZUNER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KARDEŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ PARÇALADI

KARDEŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ PARÇALADI

Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirirken, küçük kardeşinin feryadı yürekleri parçaladı.

"CANIM ABLAMDAN NE İSTEDİN?"

"CANIM ABLAMDAN NE İSTEDİN?"

"Benim bir tane ablam vardı. Ondan ne istedin? Benim canım ablamdan ne istedin?" diyen küçük kardeşi, gözyaşlarına boğuldu.

İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.

AYŞENUR İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

AYŞENUR İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti cenaze İkbal Uzuner
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.