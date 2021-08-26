Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek? FMS tadilatı ne zaman bitiyor?

Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un iki yakasını birleştiren dev köprünün bakım ve onarım çalışmaları sürerken, köprüde yapılan tamiratın ayrıntıları da araştırılıyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların ne zaman biteceği merak konusu oldu.

İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde önemli ve büyük bir bakım başlamıştı. Buna göre köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek.

2024 YILINDA TAMAMLANACAK Aynı zamanda köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılmış olacak. Kısa bir süre önce başlayan bakım ve onarım çalışmaları yaklaşık 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacak.