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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek? FMS tadilatı ne zaman bitiyor?

26.08.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların bitiş tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'un iki yakasını birleştiren dev köprü bakım ve onarım çalışmalarına başlamıştı. 33. yılını doldurmuş olan köprüdeki tadilat için çalışmalar yapılıyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma ne zaman bitecek? FMS tadilat ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

Avrupa ve Asya yakasını birbirine bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'un iki yakasını birleştiren dev köprünün bakım ve onarım çalışmaları sürerken, köprüde yapılan tamiratın ayrıntıları da araştırılıyor. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEKİ ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların ne zaman biteceği merak konusu oldu.
İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde önemli ve büyük bir bakım başlamıştı. Buna göre köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek.

2024 YILINDA TAMAMLANACAK

2024 YILINDA TAMAMLANACAK
Aynı zamanda köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılmış olacak. Kısa bir süre önce başlayan bakım ve onarım çalışmaları yaklaşık 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024 tarihinde tamamlanacak.
İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir. Köprünün temeli 29 Mayıs 1985 tarihinde atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır. Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada bulunan ülkemizdeki bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı olan Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.
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İstanbul

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