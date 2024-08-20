Fatih'teki saldırı sonrası köpekler bir bir toplandı! Acılı akraba konuştu: Dört gün içinde dördüncü oldu bu

Saldırdıkları adamı öldüren köpekler için Fatih Belediyesi harekete geçti. Köpekler sakinleştirici iğne yardımıyla yakalanıp Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpekleri yakalama çalışmasından görüntüler kameraya yansıdı. Yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in akrabası Burhan Deli, "Burada dört günde dördüncü köpek saldırısı" dedi.
Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün gece saatlerinde sokak yürüdüğü esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı.
Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personellerinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen sokak köpeklerinin saldırdığı Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Özçelik'in saldırıya uğradığı özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler, savcılık kararı doğrultusunda sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı.
Otluk alanda 6 köpeğin olduğunu tespit eden ekipler, sakinleştirici iğne yardımıyla 3 köpeği uyuşturarak Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.