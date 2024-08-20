HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fatih'teki saldırı sonrası köpekler bir bir toplandı! Acılı akraba konuştu: Dört gün içinde dördüncü oldu bu

Fatih'teki saldırı sonrası köpekler bir bir toplandı! Acılı akraba konuştu: Dört gün içinde dördüncü oldu bu

20.08.2024 15:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gece saatlerinde sahipsiz köpeklerin saldırarak ölüme yol açması gündem oldu. Köpeklerin saldırdığı Ayhan Özçelik (40) yaşamını yitirdi. Köpekler ise bugün toplanıp barınağa götürüldü. Özçelik'in akrabası sitem edip "Biz korkumuzdan buralardan geçemez olduk. Hayvan severler gelsin o zaman, bu hayvanlara sahip çıksınlar" diye konuştu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan olayın sokakta değil, özel mülk arazisinde yaşandığını vurguladı.

Saldırdıkları adamı öldüren köpekler için Fatih Belediyesi harekete geçti. Köpekler sakinleştirici iğne yardımıyla yakalanıp Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpekleri yakalama çalışmasından görüntüler kameraya yansıdı. Yaşamını yitiren Ayhan Özçelik’in akrabası Burhan Deli, "Burada dört günde dördüncü köpek saldırısı" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik

KÖPEKLER TEK TEK YAKALANDI

Fatih Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden zihinsel engelli Ayhan Özçelik (40), dün gece saatlerinde sokak yürüdüğü esnada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Özçelik, Fatih Belediyesi personellerinin fark etmesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen sokak köpeklerinin saldırdığı Özçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KÖPEKLER TOPLANIP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

KÖPEKLER TOPLANIP BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Özçelik'in saldırıya uğradığı özel mülk alanında Fatih Belediyesi Zabıta ve Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler, savcılık kararı doğrultusunda sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı.

Otluk alanda 6 köpeğin olduğunu tespit eden ekipler, sakinleştirici iğne yardımıyla 3 köpeği uyuşturarak Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

Anahtar Kelimeler:
Fatih köpek sokak köpeği
En Çok Okunan Haberler
Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Maliye, milyonlarca kişi olduğunu ortaya çıkardı

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

Dilan Polat'ın çıtası düştü: Ezber bozan kare

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

İnternetten sipariş verdi, kabusu yaşadı: 'Benimle yatarsan paranı geri veririm'

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Elon Musk: "Kadirov'a Cybertruck vermedim"

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

Kuraya ‘bağış’ karıştı! Velilerden öğretmen borsası...

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

1,5 milyon liralık dost kazığı! Evini açtığı arkadaşı altınlarını çaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.