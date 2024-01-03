Fatih Terim'in takımının ilk 45 dakikadaki performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi

Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısını Ioannidis'in 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlarken ilk yarının sonunda ortaya çıkan istatistikler göz doldurdu.
Terim'in öğrencileri rakibini ilk 45 dakikada adeta domine ederken, ilk yarının sonundaki istatistikler herkesi şaşırttı.
İlk yarının sonunda rakip kaleye 10 gol girişiminde bulunan Pana bu girişimlerin 5'inde başarılı olurken, konuk ekip yalnızca 1 kez gol girişiminde bulunabildi.
Terim'in öğrencileri PAS Giannina ilk yarının sonunda %75 oranla topa sahip olma yüzdesiyle ise herkesi şaşırtırken maçın mutlak hakimi oldu.
Panathinaikos'un ilk yarıdaki oyununa dair karşılaşmanın spikerleri de şaşkınlıklarını gizlemezken 'Tek kale oynuyorlar' ifadelerini kullandı.