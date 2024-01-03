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  4. Fatih Terim'in takımının ilk 45 dakikadaki performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi

Fatih Terim'in takımının ilk 45 dakikadaki performansı ağızları açık bıraktı! Spikerler bile şaşkınlığını gizleyemedi

03.01.2024 23:03 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim yeni takımı Panathinaikos ile ilk maçına çıkarken mücadelenin ilk 45 dakikasını rakibi karşısında 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin ilk 45 dakikasının sonunda ortaya çıkan istatistikler ise herkesi şaşkına çevirdi.

Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının öğrencileri karşılaşmanın ilk yarısını Ioannidis'in 25. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlarken ilk yarının sonunda ortaya çıkan istatistikler göz doldurdu.

Terim'in öğrencileri rakibini ilk 45 dakikada adeta domine ederken, ilk yarının sonundaki istatistikler herkesi şaşırttı.

Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi! Terim sahaya indi, 4. dakikada hakeme tepki gösterdi!

Canlı Skor

10 KEZ GOL GİRİŞİMİ

10 KEZ GOL GİRİŞİMİ

İlk yarının sonunda rakip kaleye 10 gol girişiminde bulunan Pana bu girişimlerin 5'inde başarılı olurken, konuk ekip yalnızca 1 kez gol girişiminde bulunabildi.

O İSTATİSTİK ŞAŞIRTTI

O İSTATİSTİK ŞAŞIRTTI

Terim'in öğrencileri PAS Giannina ilk yarının sonunda %75 oranla topa sahip olma yüzdesiyle ise herkesi şaşırtırken maçın mutlak hakimi oldu.

SPİKERLER BİLE ŞAŞTI

SPİKERLER BİLE ŞAŞTI

Panathinaikos'un ilk yarıdaki oyununa dair karşılaşmanın spikerleri de şaşkınlıklarını gizlemezken 'Tek kale oynuyorlar' ifadelerini kullandı.

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