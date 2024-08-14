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  4. Faydalarını duyan avuç avuç tüketiyor! Kanser başta olmak üzere birçok derde deva

Faydalarını duyan avuç avuç tüketiyor! Kanser başta olmak üzere birçok derde deva

14.08.2024 09:36
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Doğanın bize sunduğu mucizelerden biri de böğürtlen. Hem iştah açan kokusu hem de her damağa hitap eden lezzetiyle en sevilen meyveler arasında yer alan böğürtlen faydalarıyla da dikkat çekiyor. Böğürtlenin birçok faydasından bahseden Prof. Dr. Turan Karadeniz, kansere karşı böğürtlen tüketilmesinin faydalı olacağını belirterek, "Yapılan araştırmalar böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur" dedi.

Böğürtlende ‘ellagic asit’ bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. Karadeniz, "Laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asit bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı birebir yararlıdır. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin kansere karşı tüketilmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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HER DERDE DEVA!

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gereklidir.

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ

Böğürtlen, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Böğürtlende bulunan antosiyaninler ve diğer flavonoidler, kalp sağlığını korur. Bu bileşikler, kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini dengelemeye ve damarların sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Böğürtlen, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir, bu da diyabet hastaları için faydalıdır.

Anahtar Kelimeler:
böğürtlen kanser Antioksidan
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