Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Korkunç kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde gerçekleşti. Batman’dan Antalya’ya gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerinden görüntüler de geldi.