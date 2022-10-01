Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Korkunç kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde gerçekleşti. Batman’dan Antalya’ya gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerinden görüntüler de geldi.
İŞTE ŞANLIURFA'DAKİ KORKUNÇ KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER
YARALILAR VAR
Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ÇARPMAMAK İÇİN ÇABALARKEN...
Öte yandan, bölgede saman yüklü bir kamyonet de yolcu otobüsüne çarpmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı. (İHA/AA)
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