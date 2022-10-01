HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

01.10.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Korkunç kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan bir kamyonetin de yolcu otobüsüne çarpmamak için çabalarken devrildiği ve sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.

Korkunç kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkisinde gerçekleşti. Batman’dan Antalya’ya gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenilirken olay yerinden görüntüler de geldi.

İŞTE ŞANLIURFA'DAKİ KORKUNÇ KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER

YARALILAR VAR

YARALILAR VAR
Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇARPMAMAK İÇİN ÇABALARKEN...

ÇARPMAMAK İÇİN ÇABALARKEN...
Öte yandan, bölgede saman yüklü bir kamyonet de yolcu otobüsüne çarpmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı. (İHA/AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa Suruç yolcu otobüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Tam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayın

Tam 350 milyon yıllık: Gelin bir sonuca bağlayın

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

EYT'de çok tartışılacak detay!

EYT'de çok tartışılacak detay!

ABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattı

ABD'deki düğün infial yarattı! Görüntüler İran'da şok etkisi yarattı

Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti!

Erdoğan salona girerken yaşananlar dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Her an zehirliyor!

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.