FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. Ezeli rakipler 2022-2023 sezonu öncesi oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şimdiye dek 170 defa kozlarını paylaştı.

Bu maçların 103'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şu ana kadar oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.