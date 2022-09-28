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FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı için geri sayım sürüyor. İki güçlü takım, 36. Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 28 Eylül 2022 Çarşamba günü oynanacak olan maçta karşı karşıya gelecek. Maç, Ankara Spor Salonu’nda oynanacak. Birçok kişi heyecanla beklenen basketbol maçı öncesi internette "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. Ezeli rakipler 2022-2023 sezonu öncesi oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında "Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES 171. KEZ KARŞI KARŞIYA

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES 171. KEZ KARŞI KARŞIYA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şimdiye dek 170 defa kozlarını paylaştı.
Bu maçların 103'ünde Anadolu Efes, 67'sinde ise Fenerbahçe Beko kazandı.
Öte yandan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında şu ana kadar oynanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes 4, Fenerbahçe Beko ise 3 kez galip ayrılan taraf oldu.
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