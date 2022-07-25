Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sarı lacivertlilerin, 0-0'ın rövanşında sahasında konuk edeceği Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi, İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Ayrıntılar haberimizde...