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Fenerbahçe hem gruptan çıktı, hem bir turu bay geçerek son 16'ya kaldı! Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipler bile belli oldu

15.12.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Sarı-Lacivertliler bu başarısıyla son 32 turunu direkt geçerek adını son 16'ya yazdırdı. Temsilcimizin son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçerek topladığı 12 puanla grubunu ilk sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

DİREKT OLARAK GEÇTİ

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Sarı-Lacivertliler grubunu lider tamamlaması nedeniyle son 32 turunu direkt olarak geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

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Son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

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DINAMO ZAGREB

STURM GRAZ

LUDOGORETS

REAL BETIS

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