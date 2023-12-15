Fenerbahçe hem gruptan çıktı, hem bir turu bay geçerek son 16'ya kaldı! Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipler bile belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçerek topladığı 12 puanla grubunu ilk sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler grubunu lider tamamlaması nedeniyle son 32 turunu direkt olarak geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.
Son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
DINAMO ZAGREB
STURM GRAZ
LUDOGORETS
REAL BETIS
U.S. GILLOISE