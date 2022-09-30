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  4. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

30.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu'nun ardından en uzun süre görev yapan başkan olan Aziz Yıldırım, 2018 yılında görevini Ali Koç'a devretmesinin ardından medyadan uzak bir yaşam sürüyordu.

AZİZ YILDIRIM'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI

UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Geçtiğimiz mart ayında bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.

SİNAN ENGİN PAYLAŞTI

SİNAN ENGİN PAYLAŞTI
Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin eski başkanıyla buluşmasından bir fotoğraf paylaştı.

"BÜYÜK BAŞKAN"

"BÜYÜK BAŞKAN"
Engin, paylaşımına "Büyük başkan Aziz Yıldırım" notunu düştü.

DEĞİŞİM YAŞADI

DEĞİŞİM YAŞADI
Aziz Yıldırım'ın son hali ise şaşkınlık yarattı. Sarı - lacivertlilerin efsane başkanının oldukça kilo verdiği görüldü.
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Aziz Yıldırım Sinan Engin fenerbahçe erden
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