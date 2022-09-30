Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.