Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva'dan Arda Güler'in golü sonrası paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Dinamo Kiev karşısında alınan bu galibiyette 1 gol 1 asist ile büyük pay sahibi olan Arda Güler, gerek oyunu gerekse karakteriyle birçok çevreden takdir toplamaya devam ederken, Sarı-Lacivertli kulüp yetkilileri ve oyuncuları da kendisini her anlamda desteklemeye devam ediyor.
Bu isimlerden biri de Fenerbahçe Opet'te forma giyen 18 yaşındaki voleybolcu Arina Fedorovtseva oldu. Arda Güler'in attığı golün ardından kendi için bir tebrik mesajı yayınlayan güzel oyuncunun bu mesajı sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
????Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki oyuncusu Arina Fedorovtseva'dan Arda Güler'e tebrik. https://t.co/YbthrerJ8L— Mynet Spor (@mynetspor) November 4, 2022
19 Ocak 2004 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtsev'in kızıdır.
Sporla iç içe büyüyen Arina’nın, kız kardeşi Maria ise Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev almaktadır.
Fedorovtseva, bir süre yüzücülük yaptıktan sonra voleybola başladı.
Gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üstüne çeken Arina, küçük yaş kategorilerinden itibaren Rus Milli Takımı’nda forma giymektedir.
Dinamo Kazan'ın alt yaş kategorilerinde forma giymeye başlayan Fedorovtseva, 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladı.