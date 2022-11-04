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Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva'dan Arda Güler'in golü sonrası paylaşım!

04.11.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek büyük bir yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç yıldız Arda Güler, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında oynanan mücadelede takımına 1 gol 1 asist katkısı yaparak yıldızlaşmıştı. Genç yıldızın bu performansı birçok kişi tarafından alkış toplarken, Fenerbahçe Opet'in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva da kayıtsız kalmadı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i 2-0'lık skorla mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubunu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLUYOR!

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Dinamo Kiev karşısında alınan bu galibiyette 1 gol 1 asist ile büyük pay sahibi olan Arda Güler, gerek oyunu gerekse karakteriyle birçok çevreden takdir toplamaya devam ederken, Sarı-Lacivertli kulüp yetkilileri ve oyuncuları da kendisini her anlamda desteklemeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de Fenerbahçe Opet'te forma giyen 18 yaşındaki voleybolcu Arina Fedorovtseva oldu. Arda Güler'in attığı golün ardından kendi için bir tebrik mesajı yayınlayan güzel oyuncunun bu mesajı sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Arina Fedorovtseva kimdir?

Arina Fedorovtseva kimdir?

19 Ocak 2004 yılında Moskova'da dünyaya geldi. Rus kürek sporcusu Sergey Fedorovtsev'in kızıdır.

Sporla iç içe büyüyen Arina’nın, kız kardeşi Maria ise Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev almaktadır.

Fedorovtseva, bir süre yüzücülük yaptıktan sonra voleybola başladı.

Gösterdiği üstün performansıyla dikkatleri üstüne çeken Arina, küçük yaş kategorilerinden itibaren Rus Milli Takımı’nda forma giymektedir.

Dinamo Kazan'ın alt yaş kategorilerinde forma giymeye başlayan Fedorovtseva, 2019'dan itibaren A takımda oynamaya başladı.

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