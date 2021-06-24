Fenomen Tansu Dayan, Demet Akalın'ı fena ti'ye aldı! Marulla yaptığı ünlü sanatçıyı bile kopardı...

İşte herkesi kırıp geçiren ünlü fenomenin o paylaşımı ve detaylar...

ÜNLÜ FENOMEN DEMET AKALIN'I Tİ'YE ALDI! YORUM YAĞDI...

Daha önce yaptığı Müge Anlı taklitleriyle bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, son paylaşımıyla takipçilerini yine kırdı geçirdi.

MÜGE ANLI TAKLİDİYLE SES GETİRMİŞTİ Dayan, hem Müge Anlı hem de programa katılan konuklarını taklit etmiş ve güldüren taklit yeteneğiyle günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada hızla ünlenmesinin ardından, Müge Anlı tarafından programa konuk olarak davet edilmişti.

Tansu Dayan, şimdi ise Demet Akalın'ı ti'ye aldı.

DEMET AKALIN'I KIYAFETİNDEN VURDU! Sosyal medya hesabı üzerinden Demet Akalın'ın yeni klibi olan "Bi Daha Bi Daha" şarkısının klibini alaya alan Tansu Dayan, bu defa Akalın'ı giydiği kıyafet üzerinden vurdu.