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Fenomen Tansu Dayan, Demet Akalın'ı fena ti'ye aldı! Marulla yaptığı ünlü sanatçıyı bile kopardı...

24.06.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Müge Anlı taklitleriyle tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa Demet Akalın'ı ti'ye aldı. Akalın'ı yayınladığı yeni klibi üzerinden vuran ünlü fenomen, ünlü sanatçının kıyafetine komik bir benzetmede bulundu. Üzerine marul giyen Tansu Daylan'ın paylaşımına ünlü isimlerden de yorum yağdı. Demet Akalın'dan da cevap gecikmedi.

İşte herkesi kırıp geçiren ünlü fenomenin o paylaşımı ve detaylar...

ÜNLÜ FENOMEN DEMET AKALIN'I Tİ'YE ALDI! YORUM YAĞDI...

Daha önce yaptığı Müge Anlı taklitleriyle bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, son paylaşımıyla takipçilerini yine kırdı geçirdi.

MÜGE ANLI TAKLİDİYLE SES GETİRMİŞTİ

MÜGE ANLI TAKLİDİYLE SES GETİRMİŞTİ
Dayan, hem Müge Anlı hem de programa katılan konuklarını taklit etmiş ve güldüren taklit yeteneğiyle günlerce konuşulmuştu. Sosyal medyada hızla ünlenmesinin ardından, Müge Anlı tarafından programa konuk olarak davet edilmişti.
Tansu Dayan, şimdi ise Demet Akalın'ı ti'ye aldı.

DEMET AKALIN'I KIYAFETİNDEN VURDU!

DEMET AKALIN'I KIYAFETİNDEN VURDU!
Sosyal medya hesabı üzerinden Demet Akalın'ın yeni klibi olan "Bi Daha Bi Daha" şarkısının klibini alaya alan Tansu Dayan, bu defa Akalın'ı giydiği kıyafet üzerinden vurdu.

ÜZERİNE MARUL GİYDİ!

ÜZERİNE MARUL GİYDİ!
Demet Akalın'ın kabarık görünüşlü kıyafetini ti'ye alarak taklidini yapan ve üzerine marul giyen Dayan, Akalın'ın kıyafetini marula benzetti.
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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Demet Akalın Deniz Seki
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