Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı fidan bağışı nereye yapılır? Fidan bağışı hangi bankadan yapılır?

TEMA Vakfı’ndan fidan bağış kampanyası! Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ne yazık ki birçok ormanımız tahrip edildi. Canlıların yaşam alanı olan ormanlarda, birçok hayvan ve insan zarar gördü. Nefesimiz, ormanlarımız için fidan kampanyası başlatan TEMA Vakfı ise, duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda 30 Temmuz itibariyle, yangında zarar gören ormanlarımız için bağış kampanyası başlatılacağı açıklandı.
TEMA Vakfı’ndan fidan bağış kampanyası
TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.’ Denildi.
‘Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!’
TEMA Vakfı’nın yapmış olduğu kampanya ile son zamanlarda yoğunluğu artan yangınlarda ormanların tahribatının telafisi yapılacak.
TEMA Vakfı’na fidan bağışı nasıl yapılır?
Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan birim bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)
Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.
Açılan sayfada bağış yapılacak seçenekleri listeleyip, bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağışı gerçekleştirebilirsiniz.