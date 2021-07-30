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Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı fidan bağışı nereye yapılır? Fidan bağışı hangi bankadan yapılır?

30.07.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEMA Vakfı, orman yangınları sebebiyle bir fidan bağış kampanyası başlattı. Ülkemizde son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları, ağaçlık alanları mahvederken, TEMA Vakfı’ndan fidan kampanyası duyurusu paylaşıldı. Hem sosyal medya hem de internet sitesinden yapılan duyuruda, ‘Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!’ ifadeleri kullanıldı. Peki TEMA Vakfı’na fidan bağışı nasıl yapılır? Fidan bağışı hangi bankadan yapılır?

TEMA Vakfı’ndan fidan bağış kampanyası! Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ne yazık ki birçok ormanımız tahrip edildi. Canlıların yaşam alanı olan ormanlarda, birçok hayvan ve insan zarar gördü. Nefesimiz, ormanlarımız için fidan kampanyası başlatan TEMA Vakfı ise, duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda 30 Temmuz itibariyle, yangında zarar gören ormanlarımız için bağış kampanyası başlatılacağı açıklandı.

TEMA Vakfı’ndan fidan bağış kampanyası

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.’ Denildi.

‘Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!’

‘Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!’
TEMA Vakfı’nın yapmış olduğu kampanya ile son zamanlarda yoğunluğu artan yangınlarda ormanların tahribatının telafisi yapılacak.

TEMA Vakfı’na fidan bağışı nasıl yapılır?

TEMA Vakfı’na fidan bağışı nasıl yapılır?
Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan birim bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)
Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.
Açılan sayfada bağış yapılacak seçenekleri listeleyip, bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağışı gerçekleştirebilirsiniz.
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