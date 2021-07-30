Fidan bağışı nasıl yapılır? TEMA Vakfı fidan bağışı nereye yapılır? Fidan bağışı hangi bankadan yapılır?

TEMA Vakfı’ndan fidan bağış kampanyası! Ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebiyle, ne yazık ki birçok ormanımız tahrip edildi. Canlıların yaşam alanı olan ormanlarda, birçok hayvan ve insan zarar gördü. Nefesimiz, ormanlarımız için fidan kampanyası başlatan TEMA Vakfı ise, duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda 30 Temmuz itibariyle, yangında zarar gören ormanlarımız için bağış kampanyası başlatılacağı açıklandı.