FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası'nda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe her gün otomatik olarak para basacak...

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi kulüplere müjdeli haber FIFA'dan geldi. Kulüplere destek olmak için ödeme yapma kararı alan FIFA, toplamda 209 milyon dolar gibi bir ücret dağıtacak. Ülkemizden en fazla oyuncuyu Galatasaray gönderirken, en fazla parayı da Galatasaray kazanacak. Gönderilen 5 futbolcudan günlük 50 bin dolar ücret kazanılacak. Beşiktaş 40, Fenerbahçe ise 30 bin doları kasasına koyacak.

Emre ŞEN - Mynet SPOR (ÖZEL)

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BU SİSTEM UYGULANDI

Yapılacak ödemelerden futbolcu değil, kulüpler faydalanacak. Turnuvada kalınan süre boyunca günlük 10 bin dolar şeklinde ödeme planı oluşturulacak. Bu ödemeden oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği tüm kulüpler fayda sağlayacak. FIFA, kulüplere oyuncular için başvurularını açtı. Kulüpler internet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.