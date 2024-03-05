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  4. Filisten'den insanlık tarihini utandıracak fotoğraf! Günden güne eridi, bir deri bir kemik kaldı: "Oğlumun böyle olacağı aklıma gelmezdi"

Filisten'den insanlık tarihini utandıracak fotoğraf! Günden güne eridi, bir deri bir kemik kaldı: "Oğlumun böyle olacağı aklıma gelmezdi"

05.03.2024 13:06
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İsrail insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Filistinliler hayata tutunmaya çalışırken yürek yakan acılar yaşanıyor. Hasta olan ve yeterli beslenemeyen 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne bir deri bir kemik kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Geriye kalan fotoğraflar ise tarihinin acı sayfalarında yerini aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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AÇ BIRAKTILAR

Doğuştan yutma güçlüğü ve sindirim bozukluğu yaşaması dolayısıyla yumurta ve muz gibi yumuşak gıdalar tüketebilen Yezen'in sağlık durumu, İsrail'in Gazze halkını zorla aç bırakması sonucu kötüleşti.

GÜNDEN GÜNE ERİDİ

GÜNDEN GÜNE ERİDİ

Yezen'in özel bakıma muhtaç olan bedeni, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinde kaldığı 10 günlük sürede günden güne eriyerek bir deri bir kemiğe dönüştü. Filistinli küçük çocuk verdiği mücadelenin ardından dün yaşamını yitirdi.

SALDIRILARLA BİRLİKTE SAĞLIĞI DA KÖTÜLEŞTİ

SALDIRILARLA BİRLİKTE SAĞLIĞI DA KÖTÜLEŞTİ

AA muhabirine konuşan Yezen'in babası Şerif el-Kefarne, saldırılarla birlikte önce Cibaliya Mülteci Kampı'na oradan Deyr el-Belah'a, sonra da Refah'a göç ettiklerini söyledi.

SERUMLARLA HAYATA TUTUNDU

SERUMLARLA HAYATA TUTUNDU

Savaş öncesinde oğlu Yezen'in bakımıyla ve tedavisiyle özel olarak ilgilendiğini söyleyen baba, "Saldırıların başlaması ve yetersiz beslenme sonucu oğlumun sağlık durumu kötüleşti, onu hastaneye naklettik ve orada oksijen tüpüne bağlı olarak, serumlarla hayatta kalmaya çalıştı." dedi.

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN"

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRÜN"

Eşi ve 3 çocuğuyla Refah'ta yerinden edilenlerin kaldığı bir okulda yaşadıklarını kaydeden baba, çocuklarına sağlıklı yiyecek temin edemediğini aktardı. Gazze'de her gün açlıktan çocukların öldüğünü söyleyen baba Kefarne, dünyaya "Bizi görün, Gazze'deki çocukların halini görün!" diye seslendi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
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