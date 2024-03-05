Filisten'den insanlık tarihini utandıracak fotoğraf! Günden güne eridi, bir deri bir kemik kaldı: "Oğlumun böyle olacağı aklıma gelmezdi"

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve abluka nedeniyle yeterli beslenemeyen bu nedenle bir deri bir kemik kalan 10 yaşındaki Yezen el-Kefarne hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

