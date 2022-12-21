Filiz Akın'ın yanındaki küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü...

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı. Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.