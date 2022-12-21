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  4. Filiz Akın'ın yanındaki küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü...

Filiz Akın'ın yanındaki küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdilerde çok ünlü...

21.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Damat, Avrupa Yakası ve Kırmızı Oda gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Binnur Kaya sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Oyuncu, Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

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Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

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Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...
Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

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Binnur Kaya Filiz Akın Oyuncu

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