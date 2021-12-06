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  4. Film sahnesi gibi! Bursa'da nefes kesen operasyon

Film sahnesi gibi! Bursa'da nefes kesen operasyon

06.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 55 kilo sentetik kannabinoid ile 3 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin sakladığı uyuşturucu maddeyi, narkotik köpeği ’Fırtına’ buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısları suç unsurları ile birlikte yakalamalarına yönelik devam ettirdiği savaş aralıksız sürüyor.

OPERASYON ANI KAMERADA

Teknik ve fiziki takibin ardından R.Ö. isimli şahsa yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığını belirleyen narkotik ekipleri film gibi bir operasyonla şüpheliyi yakaladı.
Şüpheli R.Ö.’nün üstünde ve araç içerisinde 55 kilogram sentetik kannabinoid ile 3 kilogram 400 gram esrar ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan R.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi.
R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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