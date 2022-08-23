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Finlandiya Başbakanı Marin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bu kez güzellik kraliçesiyle...

23.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya'nın genç Başbakanı Sanna Marin'in yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde erkekle samimi şekilde dans ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya sızan Marin'in, bu kez bir kadınla dans ederken kayda alınan videosu sosyal medyada yayıldı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan dans videosu sonrası tüm dünyada çok konuşulan ve uyuşturucu testi yaptırması için baskı yapılan Marin'in yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan 36 yaşındaki Sanna Marin'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüsünde, bir erkekle dans ederken kayda alınmış, hatta evli olması nedeniyle eleştirilmişti.

Tartışmalar hem kendi ülkesinde hem de dünyada devam ederken Marin'in ortaya çıkan yeni görüntüsünde bir kadınla samimi şekilde dans ettiği dikkat çekti.

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DANS ETTİĞİ KADIN ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ ÇIKTI

İngiltere basını da sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri, "Finlandiya’nın parti düşkünü başbakanı" başlığı ile yayınladı. Öte yandan Marin'in dans ettiği kadının, Finlandiyalı sosyal medya fenomeni ve eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu belirtildi.

Genç Başbakan Marin daha önce, bir gece kulübünde 38 yaşındaki Finlandiyalı şarkıcı Olavi Uusivirta ile yakın bir şekilde dans ederken görüntülenmiş, ikilinin samimiyeti dikkat çekmişti.

GÜZELLİK KRALİÇESİ, EŞİYLE AYRILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

2012 Miss World yarışmasında Finlandiya’yı temsil eden eski güzellik kraliçesi Särkkä ülkesinde oldukça popüler bir isim. Särkkä, sadece altı gün önce bir Instagram hikayesinde kocası Ossi Kivimäki ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Finlandiya Başbakanı Marin'in dans ettiği o güzel...

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya Sanna Marin
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