Fitre ne kadar? 2022 Ramazan fitresi kaç para oldu? Diyanet açıkladı!

Fitre ne kadar? sorusunun yanıtı Ramazan'ın yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Fitre ne kadar? 2022 Ramazan fitresi kaç para oldu? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz...

FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süreye ilişkin fitre miktarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 Fitre bedelini 40 TL olarak duyurdu.

2022 RAMAZAN FİTRESİ KAÇ PARA OLDU? Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklama şu şekilde: