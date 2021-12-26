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  4. Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! İşte nedeni

Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! İşte nedeni

26.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de lületaşı kullanarak el emeği ürünler hazırlayan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, taş bulamamaktan şikayetçi. Bölge sakinlerinin yaşlandığı için artık taş çıkaramadığını söyleyen Kılıç, lületaşının az olması sebebiyle çırak da yetiştiremediğini söyledi. "Taşı çırağa veremiyorsun" diyen Kılıç, yok olmaya yüz tutan mesleğini şimdiye kadar ailesinden en az 15 kişiye öğrettiğini söyledi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nin yanına tezgah açan 75 yaşındaki Lületaşı Ustası Zeynel Kılıç, 60 yıldır lületaşına şekil vererek çeşitli ürünler hazırlıyor. Kılıç’ın lületaşı kullanarak tasarladığı ürünler arasında pipo, tespih ve takı gibi malzemeler yer alıyor. Türbeye ziyarete gelen turistler tarafından yoğun ilgi gören tasarımlar, başta Avrupa ülkeler olmak üzere dünyanın farklı yerlerine gönderiliyor. Lületaşının eski zamanlardaki kadar çıkarılmadığı için taş bulmakta zorlandığını iddia eden Kılıç, taş olmadığı için çırak yetiştiremediğini söylüyor. Mevcut taşların da pahalı olduğu için çırağa veremediğini dile getiren Lületaşı Ustası Kılıç, sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

“BİR TAŞI ÇIRAĞA VEREMİYORSUN, FİYATI 200 LİRA OLDU”

Köylülerin yaşlandığı için lületaşı kazmayı azalttığını söyleyen 75 yaşındaki Kılıç, “Köyden gelince ilkokulu bitirdim, sonrasında da lületaşı çıraklığı yapmaya başladım. Türbeyi merak ettiğim için buraya geldim. Daha sonra ise bir tezgah kurdum. Şimdi çırak yetişmiyor. Taş kıtlığı olduğu ve az bulunduğu için çırak yetiştiremiyoruz. Taş olmadığı için yetişmiyor çırak. Bir taşı çırağa veremiyorsun. Pamuklu dediğimiz bir taş 200 lira oldu. Taş bulamıyoruz. Köylü yaşlandığı için kazmıyor artık. Kazan olmadığı için çırak da yetişmiyor” dedi.

“AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ”

“AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ”
Hazırladığı ürünleri internetten satarak faklı ülkelere gönderdiğini dile getiren Kılıç, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Pipo, tespih ve takı gibi ürünler yapıyoruz. İnternetten ve toptan da satıyoruz. Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yunanistan, Almanya ve Amerika’ya gönderdik. Ölünceye kadar çalışacağım ve bu mesleği yapacağım. Bütün sülaleme öğrettim. En az aileden 15 kişi öğrendi.” İHA
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