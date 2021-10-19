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  4. Fiyatı altınla yarışıyor! 1 yılda 100 lira arttı

Fiyatı altınla yarışıyor! 1 yılda 100 lira arttı

19.10.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiyatı altınla yarışan bıttımın hasadına başlandı. Siirt'te geçen yıl 300 liradan satılan bıttımın, bu yıl kilogram fiyatının 400 lirayı bulması bekleniyor. Bu farkın sebebinin ise kuraklık ve ürün azlığından kaynaklandığı açıklandı.

Siirt'te çiftçiler bu yıl yetersiz yağış nedeni ile kuraklığın yaşanması sonucu bıttımda umduğunu bulamadı. Üreticiler bu yıl salkımdaki ürünün boş olmasının üzüntüsünü yaşadı. Siirt merkeze bağlı Bağtepe köyünde 30 yıldır çiftçilik yapan Tacettin Yeşildağ, bu yıl yetersiz yağış sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük bir verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

GEÇEN YIL 300 TL OLAN FİYATLARIN BU YIL 400 TL OLMASI BEKLENİYOR

Bıttım ağaçlarında rekoltede yaşanan verim kaybından dolayı fiyatların artacağını belirten Yeşildağ, “30 yıldır çiftçiyim. Bıttım hasadına başladık bugün. Geçen yıla göre bıttımlarımızın yüzde 50’si boş ve dallarında kurumuş. Geçen sene sattığımız bıttımların kilosu 300 TL, bu sene 400 TL olması bekleniyor kuraklıktan dolayı. Bıttım çok az yani, çok çok azdır” dedi.

KURAKLIK ETKİLEDİ

KURAKLIK ETKİLEDİ
Bölgede en çok bıttım ağaçlarının bulunduğu bahçelerde ürün incelemelerine devam ettiklerini dile getiren Ziraat Mühendisi Murat Kuyumcu, dallarda meyve tutumunun fazla olduğunu ancak kuraklık nedeniyle iç dolumunun düşük olduğunu söyledi.
Bağ ve bahçelerde incelemelere devam ettiklerini ve çiftçileri her konuda bilgilendirdiklerini belirten Kuyumcu, “Bıttım hasadı başladı bölgemizde. Yapılan hasat çalışmalarında, yapılan incelemelerde ürünün kuraklıktan dolayı meyve tutumunun iyi olmasında rağmen içi boş çıkıyor. Bu da çiftçilerimizi üzüyor. Beklentileri karşılamıyor. Hasat boyunca yaptığımız incelemelerde çiftçilerimizin kuraklıktan dolayı görmüş olduğu zararı nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Herkese bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu. İHA
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Siirt
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