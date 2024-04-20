Fiyatı yarım altınla yarışıyor: Kilosu 10 bin TL'yi buldu! 1 tanesi bile 1 kilo et kadar protein içeriyor

SAKİLER VE SAYKOLAR SAHNE ALACAK

Festivalin ikinci gününde sabah antik kent Kadianda’ya yürüyüş, öğleden sonra ise yemek yarışması yapılacak. Cumartesi günü etkinlikler çocuk oyunları, dans yarışmaları ile devam edecek. Cumartesi akşamı saat: 21.00’de Sakiler Grubu sahne alacak. Festivalin son günü çocuk oyunları ile dans yarışmalarının yapılacağı festivalde Dağların Sultanları, Beşkaza’nın Sultanları, Sirtaki ve Ege Dans grubu, Kırgızistan Darikan dans grubu performans gerçekleştirecekler. Festival, Pazar akşamı saat: 21.00’de Sakiler ve Saykolar Grubu'nun sahne alacağı konserle sona erecek. (İHA)