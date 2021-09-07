Flaş TV ne zaman başlayacak? Flaş TV ne zaman açılıyor?

2 yıl önce yayın hayatı sonlanan Flash TV'nin yeniden açılması gündemde. Flash TV'nin, 2019'un Mart ayında “idari, siyasi ve mali baskıları” nedeniyle tüm yayınları sonlandırılmıştı. Yayın hayatına yeniden hazırlanan Flash TV haber programı için birçok ünlü isme teklif götürüldüğü iddia ediliyor. İşte merak edilenler...