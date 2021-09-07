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Flaş TV ne zaman başlayacak? Flaş TV ne zaman açılıyor?

07.09.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 senelik yayın hayatını 2 sene önce mart ayında sonlandıran Flash TV'nin yayın hayatına yeniden hazırlandığı duyuldu. Flash TV'de şu sıralarda hareketli günler yaşanıyor. Flash TV, Türk televizyon tarihinde kendine özgü, yer edinmiş ve popüler bir kanal haline gelmişti. İşte merak edilenler...

2 yıl önce yayın hayatı sonlanan Flash TV'nin yeniden açılması gündemde. Flash TV'nin, 2019'un Mart ayında “idari, siyasi ve mali baskıları” nedeniyle tüm yayınları sonlandırılmıştı. Yayın hayatına yeniden hazırlanan Flash TV haber programı için birçok ünlü isme teklif götürüldüğü iddia ediliyor. İşte merak edilenler...

FLASH TV NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Flash TV yayın hayatına yeniden başlayacak. Flash TV’de Genel Yayın Yönetmeninin Hakan Aygün olacağı belli oldu. Orhan Uğuroğlu, Uğur Dündar, Akif Beki, Can Ataklı, Saba Tümer, Fatih Portakal, Lerzan Mutlu gibi isimlere Aygün'ün teklif götürdüğü iddia ediliyor. Öte yandan yukarıda yer alan isimlerin dışında da birçok isme teklif gittiği konuşuluyor.
Mehmet Emin Göktuğ – Ömer Ziya Göktuğ kardeşlerin sahibi olduğu Flash TV’de yayın hazırlıkları yapılıyor. Flash TV'nin 4 Ekim 2021'de seyircilerle buluşacağı ifade edildi. Söz konusu kanalın yayın formatının eğlence ve haber ağırlıklı olacağı bildirildi.
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