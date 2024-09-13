Forbes en zengin 27 Türk’ü açıkladı! O iki isim de listedeydi

Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığı dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye'den 27 Türk dahil oldu. Listenin ilk sırasını uzun zamandır olduğu gibi Murat Ülker aldı. Ekonomim'in Capital.com.tr'den derlediği habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.
Ekonomim'in Capital.com.tr'den derlediği habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.
34 ülkeye ihracat yaparak dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelen Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. İşte Forbes dergisi 2024 araştırmalarına göre, dünyanın en zenginleri ve listeye dahil olan 27 Türk:
1. MURAT ÜLKER
Net varlığı: 5,1 milyar dolar
Listedeki sırası: 597
2. SABAN CEMİL KAZANCI
Net varlığı: 3,5 milyar dolar
Listedeki sırası: 920
3. İPEK KIRAÇ
Net varlığı: 3,1 milyar dolar
Listedeki sırası: Bin 62