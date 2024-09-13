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  4. Forbes en zengin 27 Türk’ü açıkladı! O iki isim de listedeydi

Forbes en zengin 27 Türk’ü açıkladı! O iki isim de listedeydi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.09.2024 13:19
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Forbes her yıl ‘dünyanın en zenleri’ ve ‘en zengin Türk’ olarak yaptığı listelerde bu yıl merakla takip edilen 2 kişi dahil oldu. Listenin zirvelerinde geçen yıl olduğu gibi aynı kişiler bulunurken, 27 Türk milyarderin toplam serveti yaklaşık olarak 56.1 milyar dolar olarak belirlendi.

Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığı dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye'den 27 Türk dahil oldu. Listenin ilk sırasını uzun zamandır olduğu gibi Murat Ülker aldı. Ekonomim'in Capital.com.tr'den derlediği habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.

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Ekonomim'in Capital.com.tr'den derlediği habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.

34 ülkeye ihracat yaparak dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı haline gelen Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. İşte Forbes dergisi 2024 araştırmalarına göre, dünyanın en zenginleri ve listeye dahil olan 27 Türk:

1. MURAT ÜLKER

Net varlığı: 5,1 milyar dolar

Listedeki sırası: 597

2. SABAN CEMİL KAZANCI

Net varlığı: 3,5 milyar dolar

Listedeki sırası: 920

3. İPEK KIRAÇ

Net varlığı: 3,1 milyar dolar

Listedeki sırası: Bin 62

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Forbes bayraktar ülker zengin
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