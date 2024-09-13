Forbes en zengin 27 Türk’ü açıkladı! O iki isim de listedeydi

Forbes dergisinin her sene düzenli olarak açıkladığı dünyanın en zenginleri listesine bu yıl Türkiye'den 27 Türk dahil oldu. Listenin ilk sırasını uzun zamandır olduğu gibi Murat Ülker aldı. Ekonomim'in Capital.com.tr'den derlediği habere göre, 2021 ve 2022'de gelir vergisi rekortmeni olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile vergi listesinin ikinci sırasında bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Forbes'un listesine bu yıl katılan yeni isimler oldu.