Fotoğraflar yürek burktu! Hiçbir şeyden habersiz oyun oynamaya devam ettiler

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen ve ilçeyi neredeyse tamamen yutan sel felaketi geride acı izler bıraktı.

YÜREK BURKAN FOTOĞRAFLAR

Birçok eve, iş yerine ve otomobile zarar veren afette ilçede şu ana kadar 60 kişi hayatını kaybetti.

Evlerini çamur basan vatandaşlar, eşyalarını dışarıya çıkarmak zorunda kaldı.

Felaketin en masumu olan çocuklar ise, hiçbir şeyden habersiz, bahçelerini dolduran çamurun içinde oyunlarını oynayarak eğlenmeye devam etti.

Topları çamura saplanan ve onu alabilmek için çaba gösteren, çamurla kendilerine yeni oyunlar bulan çocukların bu görüntüleri ise yürek burktu.