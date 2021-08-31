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  4. Fransız askısı yaptıran Serap Paköz’ü sinirlendirdiler! "Estetikten dolayı konuşamıyor"

Fransız askısı yaptıran Serap Paköz’ü sinirlendirdiler! "Estetikten dolayı konuşamıyor"

31.08.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medyada hakkında yapılan 'Estetikten dolayı konuşamıyor' yorumlarına ateş püskürdü. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, hakkında yapılan yorumlara "Dişlerimi çektirdim, o yüzden konuşurken zorluk yaşıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Başarılı sunucu Serap Paköz, geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' operasyonu için bıçak altına yatmıştı. Operasyonunu Seda Sayan’ın doktoru gerçekleştirmişti. Ünlü sunucu, operasyon öncesi ve sonrası Instagram paylaşımlarıyla adım adım değişimini hayranlarına göstermişti.

Operasyon sonrası görüntüsü ile dikkat çeken Paköz, tatilini bitirip 'Gerçeğin Peşinde' programı ile ekranlara geri döndü.

SON HALİNE YORUM YAĞDI: ESTETİKTEN KONUŞAMIYOR

Paköz'ün son hali ise izleyenler tarafından eleştirildi. Sosyal medyada, "Estetikten dolayı konuşamıyor", "Doğallığınızı kaybetmişsiniz", "Eski haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar yer aldı.

serap

"DİŞLERİMİ ÇEKTİRDİM"

55 yaşındaki sunucu gelen bu yorumlar üzerine sessizliğini bozdu.

Programında konuya değinen Paköz, "Biraz zor konuşuyorum, insanlar diyor ki Fransız Askısı, bilmem ne, o, bu. Ben her şeyimi paylaştım sizler ile. Bu konuşma bozukluğumun onunla alakası yok, 7 tane dişim çekildi. O yüzden konuşmakta zorluk çekiyorum. Bunu paylaşayım da bilin işin aslı nedir." ifadelerini kullandı.

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

Meryem Uzerli

Chloe Loughnan

Chloe Loughnan
1991 yılında, Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. olarak adını duyurmayı başaran Defne Samyeli şu sıralar estetik açıklamasıyla gündeme geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan
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